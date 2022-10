Otse kell 11: millistes tingimustes Eesti inimesed elavad?

ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.

Elamistingimused kätkevad endas kahe varem avaldatud rahvaloenduse tunnuse – leibkond ja eluruum – ühendamist. Muu hulgas ilmneb, millistes elamutüüpides ja kes täpselt elab, kuidas elutingimused inimese elu jooksul muutuvad, kes elab pigem üüripinnal ja kes eramajas, milline on eluruumide tehnovarustuse tase, millistes tingimustes elavad lastega pered jne.



Näiteks on selgunud, et keskmiselt on Eesti inimese kodu vanem kui ta ise ning eelmise rahvaloendusega võrreldes elatakse rohkem eramajades.