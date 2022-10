EL ministrid leppisid kokku 20 miljardi euro suuruses energiapaketis

Kokkulepe ministrite vahel on esimene samm muutmaks Euroopa Komisjoni ettepanek reaalseks poliitikaks.

Fondi rahast 15 miljardit võetakse Euroopa Liidu innovatsioonifondist ning viis miljardit kasvuhoonegaaside emissioonide litsentside varasest müügist.

Raha kasutatakse Euroopa Liidu energiakandjate allikate mitmekesistamiseks ning fossiilsete kütuste osakaalu vähendamiseks. Liikmesriigid lubasid omavahel fondis olevat raha kulutada viisil, mis arvestab osade riikide suuremat sõltuvust Vene maagaasist, naftast ja kivisöest.

20 miljardit on vaid osa Euroopa Komisjoni plaanist kulutada 300 miljardit eurot taastuvate energiaallikate peale. Sellest 225 miljardit peaks tulema koroonapandeemia fondist.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskise sõnul aitab kokkulepe suurendada Euroopa Liidu energiajulgeolekut.

GOOD NEWS! Today's #Ecofin agreement on adding REPowerEU chapters to national #RRF recovery plans comes just at the right time.



It will help improve EU energy security and tackle high energy prices by investing quickly where it matters most. Next step: @Europarl_EN