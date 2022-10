Teadlased püüavad lahendada tornaadode mõistatust

Keskeltläbi kõige ohtlikumad kliimanähtused on inimeste ja vara jaoks tornaadod, mis liiguvad mööda maad ja mille teket on hoolimata teaduse kõigist edusammudest raske täpselt ennustada. Mõistatuse lahendamiseks tahab grupp tornaadokütte tabada keerise südant.

USA riiklikus tormilaboris Oklahoma osariigis Normanis tegutseb rühm tormikütte. Mobiilsete mõõteriistade kolonn, kuhu kuuluvad droonid, radarid, kopter ning kaheksa liikuvat ilmajaama, on osa projektist ametliku nimega TORUS ja kujutab endast tormide uurimise tipptaset. Tornaadohooaeg kestab USA keskosa avaratel tasandikel üldjuhul märtsist juunini.

"Projekti põhieesmärk on mõista hiidrünksajupilvi ja uurida, mis põhjustab tormi tekkimist ning ohtlikke ilmastikuolusid ning mõista, kuidas need omavahel seotud on. Seda mõistes parandame oma võimet ennustada, millise tormiga kaasneb tornaado, kas see on suur või väike, kas see vältab pikemat aega või on selle eluiga lühike. See aitab meil päästa inimelusid ja inimeste vara nii USA-s kui ka kõikjal mujal maailmas, sest ilm toimib igal pool ühtemoodi," selgitab projekti TORUS teadlane Sean Waugh.

Tornaadod sünnivad väga suurtest ja võimsatest ülirünksajupilvedest. 15 000 meetri kõrgused pilved toovad endaga kaasa tugeva tuule, hiiglaslikke raheteri, üleujutusi ja ka äikest. See on teoorias teada, kuid mõistatus on, miks ulatub mõni keeris maapinnani ja külvab tohutut hävingut, aga mõni mitte ning kuidas neil vahet teha.

Ekspeditsioon koosneb kogenud teadlastest nagu Sean Waugh, kes uurib tornaadosid juba 12 aastat, ning erinevate ülikoolide meteoroloogidest ja nende tudengitest. Kokku on nii liikuvates ekipaažides kui ka laborites hõivatud sadakond inimest.

Sean Waugh roll on koguda andmeid võimalikult tornaado lähedalt. Tegu on täpse koreograafiaga potentsiaalselt surmavates oludes.

"Meil lasuvad kohustused. Riik on investeerinud palju raha, et me seda teeksime. Kui me ülesandega hakkama ei saa või oma tööd hästi ei tee, siis on meil endal tunne, et raha ei läinud asja ette," ütles projekti TORUS juhtuurija Adam Houston.

Üha ägenevad, sagenevad ja äraarvamatumad tornaadod tekitavad USA-s igal aastal miljardite dollarite eest kahju ja halvematel aastatel hukkub sadu inimesi. Näiteks mullu detsembris laastas tornaado Mayfieldi linnakest Kentucky osariigis, mis on tavapärasest tornaadoalast idas. Pooleteise kilomeetri laiune keeris liikus mööda maapinda enam kui 300 kilomeetrit ja hävitas teel üle 15 000 hoone ning võttis 88 inimelu.