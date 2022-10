Briti allikad: kuningas Charlesi kroonimine toimub 3. juunil

Suurbritannia ametnikud ütlesid, et kuningas Charles III kroonimistseremoonia toimub suure tõenäosusega 3. juunil Westminster Abbeys.

Kuninga kroonimine on monarhi valitsemisaja algust tähistavate tähtpäevade sõlmpunkt. Viimati toimus Suurbritannias kroonimistseremoonia umbes 70 aastat tagasi. Charles sai kuningaks eelmisel kuul pärast oma ema Elizabeth II surma.

Järgmise aasta juunis saab kuningas 74-aastaseks ja temast saab Briti ajaloo vanim kroonitud monarh. Charles kroonitakse koos oma abikaasa, kuninganna Camillaga.

Elizabeth II krooniti 1953. aastal, siis osales tseremoonial kaheksa tuhat külalist. Seekord tuleb tseremoonia tagasihoidlikum, teatas Bloomberg.

Suurbritannia kroonimistseremooniatel on pikk ja rikas ajalugu. Kroonimisel asetatakse Charlesile pähe Püha Edwardi kroon. See kroon sai nime eelviimase anglosaksi kuninga Edward Usutunnistaja järgi.

Järgmisel aastal kasutusele võetav kroon valmistati siiski algselt 1661. aastal kuningas Charles II jaoks. Kroon kaalub 2,23 kilogrammi. Praegu on see Londonis võimude valve all.