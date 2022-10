Neljapäev on pilves selgimistega ja paiguti sajab

Kolmapäeval paiknes valdav osa Põhja-Euroopast Norra mere kohal asuva madalrõhkkonna mõjusfääris. Piirkonda katsid vihmapilved ning Briti saarte ümbruses ja Põhjamerel puhus ka tugev tuul. Lõuna-Euroopas oli ilm tänu kõrgrõhkkonnale päiksepaisteline ja rahulik.

Öö vastu neljapäeva tuleb peamiselt pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma ning paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Neljapäeva hommikul on taevas pilves ning kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 13 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ning vihmasadu laieneb Lääne-Eestist ida poole. Pärastlõunal sadu samm-sammult lakkab ja taevas läheb selgemaks. Puhub mõõdukas, saartel ja rannikul tugev edela-ja läänetuul. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Nädala lõpul on oodata tuulist ilma. Taevas on pilves ning kohati sajab vihma. Erandiks on vaid pühapäev, mis tõotab tulla kuiv. Kui reedel tõuseb temperatuur kohati 15 kraadini, siis sealt edasi hakkab ilm pisut jahenema. Sama trend joonistub välja ka öiste õhutemperatuuride juures, kui ööl vastu reedet on sooja veel 8 kuni 13 kraadi, siis esmaspäeval, sisemaal, juba vaid 2 kuni 7 kraadi.