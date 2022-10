Hommikune taksopõud: koroona muutis taksojuhtide tööharjumusi

Öösel Tallinna lennujaama sõitvad reisijad on täheldanud, et hommikusele lennule jõudmiseks on raske taksot saada ka siis, kui üritada seda õhtul broneerida. Ettevõtted nõustusid, et tipuaegadel probleem tõesti tekib, ja tõid põhjusena välja ööelu suretanud pika koroonaaja.

Taksondusega tegeleva Forus Taxi platvormi juht Eduard Dubrovski nentis, et üldiselt ongi öösiti taksojuhte vähem, sest inimesed eelistavad töötada päeval. Samuti muutis taksojuhid päevase graafiku lembesteks koroonaaeg, mil öösel kliente polnud.

"Dispetšerid ütlevad, et probleemi ei ole, kuid minu 15 aastane kogemus taksonduses näitab, et öösiti kell neli-kuus on hommikul väljalennud, sest kõik tahavad ühel-samal hetkel välja lennata. Üheks süüdlaseks on siin ka Covid. Enne Covidit tulid taksojuhid öösel tööle, sest öösel oli elu ja taksojuhid said head tööd. Nad võtsid kella 3-4 peale pidutsejad ja siis kella 5-6 olid lennujaamasõidud. Covidiga sai öine elu otsa ja see mõjutab taksojuhtide harjumusi siiani. Taastumine võtab aega, kuid nõudlus sünnitab pakkumise, mis tähendab, et küll hakkab juhte juurde tekkima," rääkis Dubrovski.

Tema hinnangul tekib probleem peamiselt sellest, et kõik tahavad autot korraga. "Inimesed planeerivad sõitu minutipealt, kuid targem oleks planeerida ajavaruga. Ka meie jaoks: kui tellimused oleks ajavaruga, siis probleem kaoks ära. Soovitame seda ka dispetšeritel alati klientidele öelda. Minge lennujaama pigem pool tundi või tund varem, kui et riskite hiljaksjäämisega," rääkis Dubrovski.

AS Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ütleb, et probleem võib olla ka hooajaline. "Tõsi, iga sügise saabudes on tunda nõudluse aktiveerumist läbi kõigi kanalite - nii läbi meie kõnekeskuse kui ka äpp rakenduse - ning on olnud keerulisemaid hommikuid eriti tipuaegadel (kella 4-6), kus nõudlus on kõrgem, kui sellel ajahetkel aktiivsete sõidukite arv, mis loob nn. broneeringu akna. Ka jooksvad ooteajad on sellevõrra muutunud pikemaks," rääkis ta.

"Tipuajal ütleme jooksvale helistajale oma saabumise aja ning loodame, et see on reisijale sobilik. Kui sõiduk peaks jooksvale tellijale kiiremini saabuma, siis sellest antakse kliendile eraldi märku," selgitas Uusmaa.

Ta nentis, et tipukoormused on täna kõikidel turuosalistel olemas, kus nõudlus ületab pakkumise ja aktiivsed sõidukid on kõik ühel ja samal ajal koormatud - olenemata kas tegemist on traditsioonilise taksofirmaga või äpiga.

Tallinna lennujaama esimestele lendudele on keeruline jõuda ka trammiga: nimelt hakkavad need sõitma veidi peale kella viit hommikul. Bussiliin number 2, mis samuti Lennujaama viib, alustab päeva esimest reisi veel paarkümmend minutit hiljem.