Maarjamäe memoriaalilt eemaldatakse punaväe sümboolikaga tahvleid

Riigikantselei juures tegutsev monumentide hindamise alamtöörühm on andnud soovituse punavägede sümboolikat kandvad tahvlid avalikust ruumist eemaldada. Riigimaal asuval Maarjamäe memoriaalkompleksi alal on aastate jooksul maetud erinevate sõdade ohvreid, memoriaali alal asuvaid sõjahaudu märkivad tähistused ja memoriaali juurde kuuluvad objektid jäävad senisele kohale.

Valitsus on otsustanud teisaldada okupatsioonisümbolitega monumendid Eesti avalikust ruumist.

Kultuuriminister Piret Hartman ütles kolmapäeval "Esimeses stuudios", et punavõimu ülistavate tahvlite maha võtmine Maarjamäe memoriaalilt on õige samm. Terve memoriaali lammutamist ta ei poolda. "Toetun ekspertidele ja ütlen, et Maarjamäe memoriaal on oluline arhitektuuriobjekt. Ja ma jääksin selle arvamuse juurde," sõnas Hartman.

Valitsuses pole täna kokkulepet, mis saab Maarjamäe memoriaalist. "Ainus asi, milles on kokku lepitud, on see, et memoriaalialune maa riigistatakse. Minu isiklik seisukoht on, et memoriaal võiks olla väärikalt ajaloomuuseumi all. Ta võiks olla üks ajaloomuuseumi eksponaatidest, kus on kenasti ära kirjeldatud kontekst, milles see asub. Aga täna ei ole tehtud otsust selles suunas ega öeldud ka seda, et memoriaal maha võetakse," selgitas Hartman olukorda.