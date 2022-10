Kohus lasi Ossipenko vabaks

"Kohus otsustas Nikolai Ossipenko vabaks lasta. Prokuratuuri taotlust ei rahuldatud," ütles Ossipenko advokaat Jüri Leppik rus.err.ee portaalile.

Neljapäeva hommikul hakkasid Viru vanglast lahkuma ka teised samas süüasjas kinnipeetud. Esimeste vabanejate seas olid näiteks Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets ja volikogu majanduskomisjoni esimees Deniss Veršinin.

Tiit Lillemets kinnipidamiselt lahkumas

Teisipäeval pidas politsei kinni Nikolai Ossipenko ja kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust ning kaks Ossipenkoga seotud inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.

Lisaks Ossipenkole, Lillemetsale ja Veršininile sai kahtlustuse ka Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees Maria Merkulova, volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Anton Dijev, Kohtla-Järve abilinnapea majandusteenistuse alal Vitali Borodin ja linnapea abi Ahtme ja Oru linnaosas Aljona Kazakova.

Uurimise all on kümmekond episoodi. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib kriminaalmenetluse kestel muutuda.

Ossipenko seotud ettevõtted on pakkunud Ida-Virumaa omavalitsustele erinevaid teenuseid. Ta ise ja temaga seotud inimesed on olnud aktiivsed ka munitsipaalpoliitikas.

Ossipenko on oma kommunaaläridega olnud kohtu all ka varem, kui kümmekond aastat tagasi tuvastas kohus, et tema firma N&V on saanud ligi miljon eurot kriminaalset tulu. Toonane Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov mõisteti süüdi, Ossipenko pääses kohtupidamise alt kehva tervise tõttu.