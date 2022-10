Kalakasvatajad lasid Pärnu jõkke 10 000 siiakala

10 000 siiga toodi Lääne-Virumaalt Pärnu jõe äärde Papiniidu silla alla pisut enne kella kuut õhtul. Selles paigas on kalakesi varemgi vette lastud. Tegemist on esimese reisiga, teine niisama suur kogus jõuab samuti peatselt Pärnusse.

"Need on Pärnu poolsiirdesiiad, kes on kasvatatud marjast samasuviseks. Tänavu tuleb kokku siia 20 000 samasuvist kala. Tänavu on hästi kasvanud, nad on poole suuremad, kui tavaliselt. Keskmine kaal on 45 grammi. Marja võtsime eelmine sügis, inkubeerisime nüüd talve läbi, kevadel nad koorusid ja nii nad on kasvanud," rääkis Põlula kalakasvatuskeskuse nõunik Ene Saadre.

Pikast reisist uimased kalakesed üritavad esialgu veest kaldale põgeneda. Vees ootavatest ohtudest pole neil aga vähimatki ettekujutust. Aga hämaras lastakse nad vette just sellepärast, et oht poleks nii suur.

"Jah, ta on nüüd tulnud turvalistest oludest ja tal on väga palju ohtusid siin. Kindlasti väga paljud saavad röövlindude ja röövkalade saagiks. Ja sellepärast me tulemegi hämaras, et nad on alguses uimased, ei saa aru, kus nad on. Ja siis kajakas tuleb parvena peale ja nopib nad välja," lausus Saadre.

Kajakad olid jaol ka hämaras, aga päris iga kord ei jäänudki saak noka vahele püsima ja kalakesel õnnestus pääseda. Peatselt läheb pimedaks ja siis saavad siiad rahulikult kosuda, et siis mere poole teele asuda. Ja kui nad on nii suureks kasvanud, et kudemisaeg kätte jõuab, tulevad nad jõkke tagasi.