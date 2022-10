Reede on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma

Reede tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vihma, sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Neljapäeval katsid valdavat osa Põhja-Euroopast vihmapilved, sest piirkond oli madalrõhkkondade valduses. Üks neist asus Islandi lähistel ning teine liikus üle Skandinaavia Barentsi mere poole. Briti saartel ja Läänemeremaades puhus mitmel pool tormine tuul. Kesk- ja Lõuna-Euroopas oli ilm kõrgrõhkkonna mõjul endiselt päikseline ja rahulik.

Reedel mõjutab Läänemeremaade ilma ühest küljest Norra rannikul süvenev madalrõhkkond, teisalt lõunast tugevnev kõrgrõhkkond. Tuul püsib tugevana ning kohati sajab veidi vihma. Öösel liigub kõrgrõhuala Ukraina kohalt aegamisi Venemaale. Ilm tuleb olulise sajuta ning puhub valdavalt edelatuul.

Öö vastu reedet on vahelduva pilvisusega ning kohati sajab vähest vihma. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, saartel ja rannikul iiliti ka tugev tuul. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Reede hommik on pilves selgimistega ning kohati võib veidi vihma sadada. Sisemaal puhub edelatuul kiirusega 6-10, puhanguti kuni 15m/s. Saartel ja rannikul on edelatuul pisut tugevam puhudes kiirusega 8-13, puhanguti ka kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 13 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma. Tuul puhub edelast 7-12, puhanguti 15 ning saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Õhusooja on oodata 12 kuni 15 kraadi.

Ka nädalavahetus ja uue nädala algus tulevad tuulised. Norra merel pöörleva madalrõhkkonna serv ulatub Läänemere äärde veel ka laupäeval. Puhub jõuline edela- ja lõunatuul ning vihmapilved levivad Lääne-Eestist ida suunas üle mandri.

Nädalavahetusel valitseb pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Vaid pühapäevaks on oodata pisut kuivemat ilma kuid kohati sajab siiski hoovihma. Päevasel ajal jäävad õhutemperatuurid 10 ja 14 kraadi vahele, öösel langevad keskmiselt 7 kraadi juurde, pisut soojem on rannikualadel.