- Zelenski: Ukraina on Hersonis vabastanud üle 500 ruutkilomeetri;

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee on alates 1. oktoobrist vabastanud Hersonis üle 500 ruutkilomeetri okupeeritud alasid. Ukraina kõrge sõjaväeametnik ütles, et riigi väed on viimase kahe nädala jooksul tagasi vallutanud 120 asulat.