Hunter Biden võib saada süüdistuse maksukuriteos

USA föderaaluurijad usuvad, et neil on piisavalt tõendeid, et saavad esitada maksukuritegude süüdistuse president Joe Bideni pojale Hunter Bidenile.

USA võimud on Hunter Bideni äritegevuse vastu huvi tundnud alates 2018. aastast. Endine USA president Donald Trump kritiseeris oma viimases valimiskampaanias teravalt Hunter Bideni kahtlast äritegevust.

Aja jooksul hakkasid uurijad kahtlustama, et Hunter Biden on rikkunud maksuseaduseid ja pole oma sissetulekutest teavitanud maksuametit. Samuti kahtlustavad võimud, et ta esitas 2018. aastal tulirelva ostmiseks valeandmeid, vahendas The Times.

Nüüd otsustab Delaware'i osariigi prokurör David Weiss, kas esitab Hunter Bidenile süüdistuse või mitte. Weissi määras ametisse Trump. USA peaprokurör Merrick Garland on öelnud, et uurimine pole seotud poliitikaga.

Hunter Bideni advokaat Chris Clark ütles ajalehele The Washington Post, et uurijad lekitasid kõige uuema informatsiooni. The Washington Post oli esimene ajaleht, mis viimase Hunter Bideniga seotud skandaali avaldas.

"See on föderaalne kuritegu, kui föderaaluurija lekitab sellist informatsiooni. Iga uurija, keda te oma artiklis allikana nimetate, on toime pannud sellise kuriteo. Usume, et prokurörid kaaluvad põhjalikult mitte ainult uurijate esitatud tõendeid, vaid ka teisi tunnistajaid, sealhulgas kaitsja tunnistajaid," ütles Clark.

"See on prokuröride töö. Neid ei tohiks oma töö tegemisel survestada ega kritiseerida," lisas Clark.

Hunter Biden ütles juba 2020. aasta detsembris, et Delaware'i föderaalvõimud uurivad tema maksuasju.

Hunter Bideni varajasem äritegevus tekitab USA-s üha rohkem küsimusi. Vabariiklased väidavad, et kutsuvad Hunter Bideni kongressi tunnistusi andma, kui nad vahevalimised võidavad.

Valge Maja kantseleiülem Ron Klain ütles aprillis, et USA president Joe Biden ei usu, et tema poeg Hunter Biden rikkus seadust. USA-s toimuvad järgmisel kuul vahevalimised.

Hunter Bideni äritegevus välismaal on olnud tähelepanu all juba mitu aastat. Ta oli osanik Hiina erakapitaliettevõttes, kuid eelkõige on kritiseeritud tema tööd Ukraina maagaasiettevõttes Burisma, ajal kui tema isa oli asepresident. Toona nõudis Joe Biden koos teiste Lääne välisliidritega Ukraina peaprokuröri vallandamist, kes juhtis ka Burisma omanikuga seotud uurimist.