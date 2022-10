Läti saab USA-lt 200 miljonit dollarit sõjalist abi

Suur enamus rahast (145 miljonit dollarit läbi Foreign Military Financing programmi) läheb Läti julgeoleku suurendamiseks ning kahe riigi relvajõudude koostöö hõlbustamiseks, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Thegovernment will provide #Latvia with an estimated $200 million in security assistance and security cooperation funding in 2022. This includes over $145 million in Foreign Military Financing (FMF) to strengthensecurity. https://t.co/pxMwqnQkYv #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/c2EddCzfiE