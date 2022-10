Hiina plaanib Dalai-Laama surma järel määrata Tiibetile kuuleka usujuhi

ITNi raporti kohaselt näevad Hiina võimud Dalai Laama surma "strateegilise" ja "ajaloolise" võimalusena suurendamaks oma kontrolli piirkonna üle.

Kuuleka usujuhi Tiibetis võimule panemine peaks Hiina valitsuse hinnangul vähendama rahvusvahelist toetust ja huvi Tiibeti vastu.

Dokumendi hinnangul on Hiina võimud võtnud sihiks suurendada kontrolli Tiibeti budismi üle, vahendas Radio Free Asia.

Tiibeti usujuht Dalai-Laama on praegu 87-aastane. Hiina võimude sõnul kuulub õigus nimetada järgmine usujuht neile. Samas sünnib praeguse Dalai-Laama sõnul järgmine Tiibeti usujuht väljaspool Hiinat.

Tüli keskmes on Panchen Laama, kes on Dalai-Laama järel Tiibeti tähtsuselt teine usujuht. Eelmine Panchen-Laama suri 1989. aastal ning 1995. aastal tunnistati tollal kuueaastane Gedhun Choekyi Nyima tema taaskehastuseks.

Hiina võimudele see reinkarnatsioon ei meeldinud ning poisi perekond Tiibetis võeti kolm päeva hiljem vahi alla. Hiina valitsus teatas seejärel, et hoopis üks nende kontrolli all olev poiss on Panchen-Laama taaskehastus.

Pekingi poolt tunnustatud Panchen-Laama on ebapopulaarne nii Tiibetis kui ka välismaal elavate tiibetlaste seas.

Tiibeti usutraditsioonide kohaselt taassünnivad kõrgetasemelised Tiibeti usujuhid peale surma lapse kehas.

Hiina on viimastel aastatel püüdnud kontrollida ka teiste Tiibeti usujuhtide määramist ning on väitnud, et järgmise Dalai-Laama valimine peab toimuma viisil, mis on kooskõlas Hiina seadustega.

Praegune Dalai-Laama põgenes Tiibetist peale ebaõnnestunud ülestõusu Hiina võimude vastu 1959. aastal.

Tiibeti usujuhi määramise vastu tunnevad huvi ka välisriikide valitsused. Näiteks Ameerika Ühendriikide valitsuse sõnul on Tiibeti usujuhi määramine tiibetlaste enda siseasi.

USA on 2020. aastal vastu võtnud ka vastava seaduse (Tibet Policy and Support Act), mille kohaselt kehtestatakse Hiinale sanktsioonid kui nad sekkuvad Tiibeti usujuhi valimisse.