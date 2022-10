Laupäev tuleb tuuline ja soe

Põhja-Euroopa jäi reedel Norra mere kohal paikneva madalrõhkkonna lõunaserva. Puhus tugev tuul ning tihedam sadu jõudis Briti saartele ja Skandinaaviasse. Kesk-Euroopas oli ilm kõrgrõhkkonna mõjul endiselt kuiv ja rahulik.

Ka Läänemere äärde ulatub Norra mere kohal pöörleva madalrõhkkonna lõunaserv. Oma mõju avaldab veel ka lõuna poolt Venemaale suunduv kõrgrõhkkond. Kahe rõhuala piiril puhub tugev edelatuul. Läänevoolus kandub üle mere tihedam sajuala, mis homme ennelõunaks Lääne-Eesti kohale jõuab ning sealt oma teekonda ida-kagu suunas jätkab. Õhtuks taevas selgineb ja tuul vaibub. Pühapäeval madalrõhulohk Eesti kohal nõrgeneb ning sadu on oodata vaid riigi kagu- ja lõunaservas.

Öö vastu laupäeva tuleb muutliku pilvisusega ning valdavalt sajuta. Puhub edelatuul, hommiku poole ka lõunatuul. Saartel ja rannikul on tuul iiliti tugev. Sooja on 6-12 kraadi. Laupäeva hommikul on pilves üksikute selgimistega, kuid sajuta ilm. Puhub mõõdukas edelatuul, mis saartel ja rannikul on kohati ikka tugev. Sooja tuleb 7 kraadist Lõuna-Eestis 13 kraadini saartel.

Laupäev on pilves selgimistega ning vihmahood levivad Lääne-Eestist itta. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, saartel ja läänerannikul puhanguti ka tugev tuul. Õhtuks tuul nõrgeneb. Õhusooja on 13-15 kraadi.

Järgneval neljal päeval on ilm stabiilselt tuuline. Taevas on kohati pilves, kuid saab ka päikest näha. Sellegipoolest, täielikult ei pääse me sademetest paraku mitte ühelgi päeval, isegi mitte kolmapäeval, mis praeguse seisuga tõotab tulla märksa selgem kui teised. Õhutemperatuurid päevasel ajal jäävad 9 ja 14 kraadi vahele, öösel langevad keskmiselt 3 ja 6 kraadi vahele. Soojem on ikka rannikualadel.

Nädalavahetus tuleb küll tuuline, kuid õnneks päevad on veel sügise kohta üsna soojad.