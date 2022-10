Saaremaalt startiv droon seirab Läänemerel reostust ja laevu

PPA-le lennuteenust pakkuva Norra firma esindaja kinnitas, et suve jooksul Saaremaalt Läänemere kohale lennutatud droonidega pole juhtunud ühtegi lennuintsidenti, aga lende tehakse ööpäevas paar tükki.

"Süsteem on korrektselt naasnud iga kord ja mingeid intsidente Eesti õhuruumis pole olnud. Sellelaadset pilti saadab droon otse juhtimiskeskusesse ja ka merevalvekeskusesse," ütles ettevõtte Nordic Unmanned droonioperaator Spencer Anderson.

Norrakad ei lubanud monitore filmida, küll aga pildistada. Siit näeb, kuidas droon Läänemerel seikles ja see kaader on tehtud enam kui kilomeetri kõrguselt ja kui näiteks mehed oleksid laeva dekil, saaks vaat et isegi näod tuvastada.

"See droon on võimeline lendama kuni 75 meremiili kaugusele. Tavaliselt kestab missioon 9 tundi. See suudab õhus püsida kuni 12 tundi," ütles Anderson.

PPA mehitamata õhusõidukite arendusekspert Siim Lindmaa ütles, et viimasel kahel aastal on lennualaks olnud tõesti suursaartest läänes olev mereala. "Sellel samal merealal on ka põhiline laevatee, kus me siis seda ülevaadet endale tagame. Me ei otsi konkreetselt midagi, me suurendame sellega olukorra teadlikkust, vaatame kas kõiki meresõiduohutuse reegleid jälgitakse. Ja kui peaks olema mingisugune intsident või õnnetus merel, nagu meil oli Läti vetes, siis saab kasutada seda õhusõidukit sündmuse toetamiseks," rääkis Lindmaa.

Kuna droonilende rahastab Euroopa meresõiduohutuse amet, näeb PPA siin ka olulist rahalist kokkuhoidu mereturvalisuse tagamisel. Samas nad ei salga, et jagavad õhupilti ka mitmete ametkondade vahel.

"Kui meie partneritel, olgu selleks siis kaitsevägi või keskkonnaamet, kes merealadel samuti toimetavad, tekib mingisugune infovajadus, siis me teeme meeleldi seda koostööd," ütles Lindmaa.