Oluline laupäeval, 8. oktoobril kell 7.00:

- Ukraina armeejuht peab võimalikuks Venemaa uut rünnakut Kiievile;

- Ukraina võimud leidsid Lõmanist massihaua.

Venemaa relvajõud võivad korraldada uue pealetungi Kiievile, kuid selliseks rünnakuks vajalike vägede koondamine võtaks kaks-kolm kuud aega, ütles Ukraina ühendvägede komandör.

"See oleks võimalik. Aga selleks on vaja sellised jõud luua. See võtab teatud aja. Vastavate jõudude moodustamiseks on vaja kaks-kolm kuud, teame seda omast käest," rääkis kindralleitnant Serhi Najev reede õhtul televisiooni otse-eetris.

Samas märkis Najev, et Kiiev on praegu kaitstud paremini kui Vene vägede täiemahulise sissetungi alguses pärast 24. veebruari.

Kindrali sõnul on aga võimalik ka Valgevene lülitumine sõtta, kui Minsk "saab Moskvalt vastava korralduse".

Aga kui vastane muudab oma seisundit, siis muudab vastavalt oma jõudusid ka Ukraina," lubas Najev.

Ukraina võimud leidsid Lõmanist massihaua

Ukraina võimud leidsid hiljuti Vene vägede käest vabastatud Lõmani linnast massihaua, seni pole veel selge, kui palju surnukehi sinna on maetud.

Lõmanis leiti massihaud, kuhu kohaliku info kohaselt on maetud nii sõjaväelasu kui tsiviilisikuid, nende täpne arv on selgitamisel, kirjutad Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Samas vahendas Ukraina uudistekanal Ukrinform kõrge politseijuhi ütlust, et hauas on 180 surnukeha.

Ukraina väed võtsid Lõmani oma kontrolli alla eelmisel laupäeval.