Pühapäeval tõuseb börsielektri hind kümme protsenti

Pühapäeval on päeva keskmine elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 139 eurot megavatt-tunni kohta, mis on kümme protsenti kallim kui laupäeval.

Odavaim on elekter pühapäeval pärastlõunal kolmest neljani, kui megavatt-tund maksab 77 eurot.

Kallim on elekter õhtutundidel, kõige kallim kella kaheksast üheksani, kui megavatt-tunni hinnaks on 268 eurot.

Soomes, kus viimased kolm päeva on megavatt-tund maksnud päeva keskmisena neli kuni kaheksa eurot, on pühapäeval elektri hinnaks 11 eurot. Lätis ja Leedus on pühapäeval hinnaks 140 eurot megavatt-tunni kohta.

Lõppeva nädala keskmiseks hinnaks kujunes Eestis 187,56 eurot, viimase kolme ja poole kuu jooksul on nädala keskmine hind olnud vaid korra sellest madalam.