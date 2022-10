Pühapäeval on ilm soe ja päikseline

Pühapäevaks laieneb Eesti kohale lõunast kõrgrõhkkond. Saab näha päikest ja sajupilvi on vaid üksikuid. Puhub mõõdukas läänetuul ja õhutemperatuur tõuseb üle kümne kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida-Eestis on pilvi rohkem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub tasane läänetuul, rannikul puhanguti mõõdukas tuul. Sooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Pühapäeva hommikuks on taevas laialdaselt selge. Vaid Kagu-Eesti on pilvisem ning kohati sajab vihma. Puhub läänetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhusooja on 6 kuni 10 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 10 kuni 14 kraadi.

Uus nädal algab muutliku taeva ja väheste sademetega. Kui teisipäeval ja kolmapäeval on vihma võimalus suurem, siis neljapäev tõotab tulla olulise sajuta.

Nädala alguses puhub mõõdukas, kohati tugevamate puhangutega tuul, kuid neljapäevaks vaibub pisut ka see. Kui esmaspäeval on sooja veel 13 kraadi, siis sealt edasi hakkavad ilmad jahenema. Öösel on sooja keskmiselt neli-viis kraadi, neljapäeval langeb kohati ka alla nulli.