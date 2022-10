Mihkelson: Venemaal on jõudusid, kelle täistund hakkab saabuma

Ukraina vägede edu sõjaväljal, ebakõlad osalises mobilisatsioonis ja ka laupäevane rünnak Kertši sillale suurendavad kõik tõenäosust, et pinged Moskvas kanduvad üle suuremaks võitluseks võimu pärast Venemaal, ütles "Aktuaalses kaameras" riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Kas Kertši silla rünnaku puhul pole ehk tähtis, miks juhtus, tähtsam on et juhtus ja suurelt?

Tegu on väikese, aga väga tähendusliku sammuga Ukraina võidu suunas. Sellel on Ukraina jaoks kindlasti moraalne, sümboolne ja kindlasti ka sõjaline tähendus. Jah, tõsi, täna õhtuks tulid teated, et kõige olulisem arter, raudteesild, on liikluseks taasavatud, aga tänahommikune rünnak, ükskõik, kes selle korraldasid ja millised on rünnaku täpsemad detailid, tegelikult näitab, et ka sellist strateegilist objekti nagu Kertši silda on võimalik hävitada.

Milline on Putini kättemaks?

Me ei tea. Ta on olnud laupäeva jooksul suhteliselt vaikne ja väidetavalt veel mitme päeva jooksul sõna ei võta, aga ta andis korralduse FSB-le tugevdada silla kaitset. Sisuliselt see sild on kõige kaitstumaid objekte Venemaal, aga nagu näha, siis impeeriumi ehitamine ei lähe hästi ja see on tõsine krahh nii Putini enda unelmatele kui ka sellele sõjalisele tegevusele, et Ukraina riiki hävitada. Aga mis on kõige olulisem – Ukraina on suutnud haarata täielikult initsiatiivi ja ka Putini katse anneksiooni kuulutamise läbi tuua sõtta pööre, see ei ole õnnestunud.

Impeeriumi juhtkonnas mureneb ja on spekuleeritud, et Nord Streami ja Kertši silla ründamine o seotud, et panna Putinit tegema midagi sellist, et on hea teda võimult kõrvaldada.

Mida edukam on Ukraina lahinguväljal, mida rohkem suudab Ukraina saavutada moraalseid ja sümboolseid võite, nagu kevadel ristleja Moskva uputamine ja täna Kertši silla ründamine, seda rohkem tekib pingeid Venemaa võimuladvikus. See, et mobilisatsioon ei lähe nii, nagu tahetakse; et rindelt ei tule ühtki eduteadet – vaatamata katsetele Venemaa ju taandub, annab ära igaveseks Venemaaks kuulutatud alasid.

Ja mida päev edasi, seda rohkem tekib küsimusi, mis võib olla üldse Venemaa, kaasaarvatud Putini enda vastus. On kindlasti terve rida neid jõudusid, kellele hakkab täistund saabuma.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraat teatas sotsiaalmeedias, et Moskvas on alanud suur operatsioon, vahistatakse sõjaväelasi ning kesklinnas on liiklus blokeeritud. Kas see on soovmõtlemine või midagi päriselt toimub?

See on tõesti mõne üksiku allika väide. Moskvast tulev informatsioon räägib, et tegelikult Moskva linna süda ei ole blokeeritud. Aga me ei tohi välistada, et pinged eriti Venemaa eriteenistuste, võimalik, et ka erasõjaväe Wagner grupi ja selle juhi Prigožini ning Vene relvajõudude juhtkonna vahel on olemas.

Nüüd on küsimus, kuidas suudab see sõjakurjategijast eilne juubilar (Putin – toim.) olukorda hallata. Ma arvan, et mida enam Ukraina suudab ka sõjaliselt lüüa Venemaad lahinguväljal, seda suurem on tõenäosus, et pinged Moskvas kasvavad üle suuremaks sisevõitluseks.