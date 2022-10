Venemaa ründas Žaporižžijat, hukkus 17 inimest

Žaporižžija linnapea kohusetäitja Anatoli Kurtev teatas, et 9. oktoobri öösel toimunud Venemaa rünnaku tagajärjel hukkus 17 inimest.

Esialgsetel andmetel hävis viis maja ja kannatada sai umbes 40, ütles Kurtev.

Samas teatasid Ukraina relvajõud, et hävitasid kolm Venemaa laskemoonaladu ja Vene juhtimispunkti Lõuna-Ukrainas, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina Lõuna operatiivjuhatus teatas 8. oktoobril, et Ukraina väed tapsid ka 83 Vene sõdurit ning hävitasid neli tanki, neli Msta-B haubitsat, kaks 120 mm miinipildujat ja seitse soomusmasinat.

Väejuhatuse teatel tulistasid õhutõrjeüksused Mõkolajivi oblastis alla kaks Vene kamikaze drooni. Ukraina väed tulistasid väidetavalt alla ka ühe Orlan-10 drooni Mõkolajivi oblasti kohal ja ühe Odessa oblastis.

Ukraina energiaministeeriumi sõnul on üle 700 000 ukrainlase elektrita, vahendas The Kyiv Independent. Ministeeriumi andmetel on Venemaa sõja tõttu gaasita jäänud 621 500 ukrainlast.