Venemaa ründas Žaporižžjat, hukkus 17 inimest

Oluline pühapäeval 9. oktoobril kell 13.04:

- Venemaa ründas rängalt Žaporižžjat;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 440 sõdurit;

- ISW: Kreml paneb Kertši silla eest süü kaitseministeeriumile;

- Ministeerium: 700 000 ukrainlast on elektrita;

- Sukeldujad asuvad Kertši sillale tekitatud kahju uurima;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Krimmi silla õhkimine mõjutab Venemaa võimekust Lõuna-Ukrainas;

Venemaa rünnak Žaporižžjale

Esialgsetel andmetel hävis viis maja ja kannatada sai umbes 40, ütles Kurtev.

Kohalike võimude teatel tulistasid venelased öösel linna pihta 12 raketti, mille tulemusena varises kokku üheksakordne kortermaja.

Kohapeal käib päästeoperatsioon rusude alt inimeste otsimiseks.

Head of the #Zaporizhzhia regional administration, Oleksandr Starukh, published a photo showing the consequences of the shelling of Zaporizhzhia. pic.twitter.com/Gd22aOZ89i — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022

Samas teatasid Ukraina relvajõud, et hävitasid kolm Venemaa laskemoonaladu ja Vene juhtimispunkti Lõuna-Ukrainas, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina Lõuna operatiivjuhatus teatas 8. oktoobril, et Ukraina väed tapsid ka 83 Vene sõdurit ning hävitasid neli tanki, neli Msta-B haubitsat, kaks 120 mm miinipildujat ja seitse soomusmasinat.

Väejuhatuse teatel tulistasid õhutõrjeüksused Mõkolajivi oblastis alla kaks Vene kamikaze drooni. Ukraina väed tulistasid väidetavalt alla ka ühe Orlan-10 drooni Mõkolajivi oblasti kohal ja ühe Odessa oblastis.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 440 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 62 500 (võrdlus eelmise päevaga +440);

- tankid 2486 (+14);

- soomusmasinad 5133 (+22);

- lennukid 266 (+0);

- kopterid 235 (+1);

- suurtükisüsteemid 1477 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 348 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 180 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1086 (+7);

- tiibraketid 247 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3890 (+15);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 136 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

ISW: Kreml paneb Kertši silla eest süü kaitseministeeriumile

USA mõttekoda Sõjauuringute Instutuut (ISW) ütles oma ülevaates, et tõenäoliselt teeb Kreml Kertši silla õhkimise ja muude sõjaliste ebaõnnestumiste tõttu patuoinaks Vene kaitseministeeriumi, eesmärgiga Putini pealt süü eemale lükata.

Venemaa kaitseministeerium ei ole seni Kertši silla õhkimisega seoses ametlikku avaldust teinud.

Venemaa opositsiooni väljaanne Meduza teatas, et Venemaa presidendi administratsioon saatis Venemaa massimeediale välja juhendi, kuidas sillakahjustuste tõsidust pisendada ning on võimalik, et Kreml on käskinud Venemaa kaitseministeeriumil olukorraga seoses vaikida.

Vene propagandist Vladimir Solovjov teatas, et Venemaa peab Venemaa kaitseministeeriumi lubaduste kuulamise asemel alustama Ukraina kriitilise infrastruktuuri pommitamist.

Slovakkia kaitseminister: Ukrainasse jõudsid iseliikuvad haubitsad Zuzana 2

Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad ütles, et Bratislava on Ukrainasse toimetanud kaks Zuzana 2 haubitsat ja varsti jõuab neid sinna veel.

"(Vladimir Putini) 70. sünnipäevaks toimetasime veel ühe kingituse," kirjutas Nad.

Üle 700 000 ukrainlase on elektrita

Ukraina energiaministeeriumi sõnul on üle 700 000 ukrainlase elektrita, vahendas The Kyiv Independent. Ministeeriumi andmetel on Venemaa sõja tõttu gaasita jäänud 621 500 ukrainlast.

Ukraina presidendi kantselei juht Mõhhailo Podoljak kirjutas pärast Krimmi silla plahvatust Twitteris, et kõik ebaseaduslik tuleb hävitada.

Ta ütles ka, et varastatu tuleb Ukrainale tagastada, kõik Venemaa okupandid tuleb välja saata. Augustis ütles Podoljak, et Krimmi sild tuleks hävitada kui legitiimne sõjaline sihtmärk.

Sukeldujad asuvad Kertši sillale tekitatud kahju uurima

Vene sukeldujad uurivad pühapäeval Krimmi Venemaaga ühendava Kertši silla plahvatuse tekitatud kahju ulatust, vahendas The Guardian.

Venemaa uudisteagentuurid tsiteerisid asepeaminister Marat Khusnullinit, kes ütles, et sukeldujad alustavad tööd pühapäeval kell 6.00 (0300 GMT), kusjuures põhjalikum uuring veepiiri kohal peaks valmima päeva lõpuks.

Suurbritannia kaitseministeerium: Krimmi silla õhkimine mõjutab Venemaa võimekust Lõuna-Ukrainas

Suurbritannia kaitseministeerium ütles oma igapäevases ülevaates, et Krimmi Venemaaga ühendava Kertši silla sõidutee osa neljast sõiduteest kaks on mitmest kohast umbes 250 meetri ulatuses sisse varisenud. Brittide sõnul on üsna kindel, et osa sõidukite transiidist kahel ülejäänud sõiduteel on taastunud, kuid läbilaskevõime on tõsiselt vähenenud.

Kaitseministeerium kirjutas oma ülevaates, et silla raudtee osa kahjustuste ulatus ei ole teada, kuid selle vähenenud läbilaskevõime avaldab suure tõenäosusega märkimisväärset mõju Venemaa niigi pingelisele võimele säilitada oma vägesid Lõuna-Ukrainas.

Kertši silla raudtee avati kaubaveoks 2020. aasta juunis. See liin on brittide hinnangul mänginud invasiooni ajal raskete sõjaväeveokite lõunarindele viimisel võtmerolli.

Briti kaitseministeeriumi hinnangul puudutab Kertši silla õhkimine Venemaa presidenti Vladimir Putinit lähedalt - see juhtus vahetult pärast tema 70. sünnipäeva, ta avas selle silla isiklikult ning silla ehitustöövõtja oli tema liitlane ja lapsepõlvesõber Arkadi Rotenberg.

"Viimastel kuudel on Putini endine ihukaitsja, praegune Vene rahvuskaardi ülem Viktor Zolatov andnud mitu avalikku kinnitust silla turvalisuse kohta," seisis ülevaates.