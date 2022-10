CNN: USA tippametnikud kohtusid Talibaniga

Administratsioon saatis CIA asedirektori David Coheni ja Afganistani eest vastutava välisministeeriumi kõrgeima ametniku Tom Westi Katari pealinna Dohasse läbirääkimistele Talibani delegatsiooniga, kuhu kuulus nende luurejuht Abdul Haq Wasiq, kirjutas CNN.

Pärast Zawahiri tapmist süüdistas USA Talibani Doha lepingu selges ja räiges rikkumises, mida vahendas omal ajal Trumpi administratsioon ja mis ütles, et Taliban ei tohi varjata terroriste, kui USA väed Afganistanist lahkuvad.

Ameerika ametnikud süüdistasid aga Haqqani võrgustiku Talibani liidreid, et nad teadsid Zawahiri asukohast. Taliban mõistis operatsiooni ka vihaselt hukka.

Sellest ajast alates on USA üritanud Talibaniga suhtlemist jätkata, sealhulgas pidanud läbirääkimisi USA kodaniku Mark Frerichsi vabastamise üle. Kuid kõrged ametnikud kohtusid viimati näost näkku paar päeva enne Zawahiri tapmist 31. juulil.

CIA asedirektori David Coheni ja Talibani Wasiqi kohalolek laupäevasel kohtumisel viitab eesmärgile tõhustada terrorismivastast võitlust. Valge Maja ütles eelmisel kuul, et töö koostöö saavutamiseks Talibaniga terrorismivastases võitluses käib.

Frerichs vabastati peaaegu kolm nädalat tagasi Katari abiga. Ta oli vangistuses enam kui kaks aastat. Administratsiooniametnikud ütlesid, et nad pidasid tema vabastamiseks Talibaniga kuude kaupa läbirääkimisi ja hoiatasid Talibani pärast Zawahiri tapsmist, et nad Frerichsile liiga ei teeks. Nad ütlesid Talibanile, et parim viis usalduse taastamiseks oleks Frerichsi vabastamine.

Ajakirjanike kaitsekomitee andmetel on Talibanil praegu vahi all vähemalt veel üks ameeriklane, filmitegija Ivor Shearer, kes vahistati koos oma Afganistani produtsendi Faizullah Faizbakhshiga Zawahiri tapmispiirkonnas. Väidetavalt oli Taliban Shearerit enne kinnipidamist mitu korda ülekuulamisele kutsunud.

CIA ja välisministeerium keeldusid kommentaaridest.

Kuigi Taliban on säilitanud sidemeid al-Qaedaga, seisavad nad silmitsi Islamiriigi mässuga, mida tuntakse kui ISIS-K. Rühm on regulaarselt võtnud sihikule Hazara etnilise vähemuse Afganistanis. Eelmisel nädalal hukkus 25 inimest Kabuli Hazara linnaosas asuvale hariduskeskusele tehtud enesetapurünnakus. Keegi rünnaku eest kohe vastutust ei võtnud.

"Taliban on hädas ISIS-K rünnakute ärahoidmisega, eriti Kabulis," ütles CIA Afganistani analüüsi juhtinud endine riikliku luuredirektori asetäitja Beth Sanner.

"[Cohen] edastab tõenäoliselt kindla sõnumi, et USA kavatseb rünnata sarnaselt Zawahirile ka teisi Al Qaeda liikmeid, kui nad toetavad operatsioone, mis ohustavad USA-d või selle liitlasi," ütles Sanner.

"ISIS-K kujutab praegu Afganistanis sisemist ohtu Talibanile ja sektantide stabiilsusele, ISIS-K on eesmärgiks võtnud šiiitide tapmise. Kuid ISIS-K võib lõpuks suunata oma pilgud välismaale, kui Taliban ei suuda neid ohjeldada," rääkis Sanner.

Eelmisel kuul teatas Bideni administratsioon, et on loonud 3,5 miljardi dollari suuruse Afgaani fondi Afganistani külmutatud rahaga, et edendada majanduslikku stabiilsust. Kaks ametnikku ütlesid CNN-ile, et raha ei ole veel vabastatud, sest USA ei usu, et on olemas usaldusväärne institutsioon, mis garanteeriks, et vahendid toovad Afganistani rahvale kasu.

Selle asemel hakkab seda haldama Talibanist ja riigi keskpangast sõltumatu asutus.

Ka administratsiooniametnikud on Talibaniga vesteldes korduvalt tõstatanud naiste ja tüdrukute olukorra. ÜRO Afganistani inimõiguste raportöör nimetas eelmisel kuul naiste ja tüdrukute taandumist Afganistani ühiskonnas jahmatavaks.