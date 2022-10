ÜRO lennundusorganisatsioon hääletas Venemaa oma nõukogust välja

Eesti delegatsiooni juhi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi sõnul ei vääri riik, kes rikub järjekindlalt tsiviillennunduse aluseks olevat Chicago konventsiooni, nõukogus kohta.

"See on maailma lennundusringkondade ühine samm, mis annab selge sõnumi, et Venemaad kui agressorit ei nähta enam rahvusvaheliste otsustusprotsesside juhtimises," ütles Linnamägi.

Salajasel hääletusel hääletas Venemaa poolt 80 liikmesriiki, nõukogusse saamiseks oleks olnud vaja veel kuue riigi toetust. Venemaa kuulus nõukogusse alates 1991. aastast.

Organisatsiooni nõukogu koosneb 36 liikmest, kuhu hääletatakse lennundusvaldkonna juhtivad riigid. Selle eesmärk on rahvusvaheliste normide, soovitatava praktika ja protseduuride jõustamine kogu lennundusvaldkonnale.

Montréalis toimunud kohtumisel valiti nädala alguses nõukogu viimased 14 liiget, teiste seas võttis Soomelt teatepulga üle Island, mis esindab nõukogus Põhjala riikide huvisid. Järgmiseks kolmeks aastaks kinnitati nõukogusse ka Austria, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Suurbritannia ja Rumeenia.