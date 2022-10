Austria president kindlustas teise ametiaja

Liberaalset Van der Bellenit peetakse arvamusküsitluste kohaselt stabiilsuse garantiiks ebakindlatel aegadel, vahendas "Aktuaalne kaamera". 78-aastane president on oma esimesel kuue aasta pikkusel ametiajal paistnud silma sellega, et on olnud kriisides valijatele nähtav, ehkki tema roll on pigem tseremoniaalne.

"Ma arvan, et te alahindate seda, kui palju see ametikoht energiat annab. Need väljakutsed on põnevad, neid lahendades ei vanane. Minu eeskujuks on Sergio Mattarella, meie itaallasest sõber, keda ma väga hindan. Tal paluti meeleheitlikult presidendina jätkata ja ta on minust natuke vanem," ütles Van der Bellen.

Pühapäeva õhtul võitis Van der Bellen valimised esimeses voorus, kindlustades endale teise ametiaja.