Esmaspäev tuleb suurema sajuta, kuid tuuline

Euroopa ilmakaardilt on näha, kuidas sajune pilvevöönd möödunud ööpäeval Eesti kohalt itta eemaldus. Seejärel tugevnes Läänemere ääres Kesk-Euroopast ulatuva kuiva kõrgrõhkkonna mõju. Itaalia aladel pöörleva madalrõhkkonna all sadas mitmel pool äikesevihma. Uus võimas madalrõhuala jõudis Norra merele ning selle sajupilvi jagus paljudesse kohtadesse nii Lääne-Euroopas kui Skandinaavias.

Esmaspäeval liigub Eesti ilma kujundav kõrgrõhuala Poolast Valgevene kohale. Eestini ulatub selle serv, kus öö on sajuta, kuid mitmel pool udune. Olulist sadu pole ka päeval, kuid järjest enam avaldab survet üle Skandinaavia Läänemerele laienev madalrõhuala. Pöörise ees läheb lõuna- ja edelatuul järk-järgult tugevamaks. Õhk on üsna soe ning päevamaksimumid tõusevad 14 kraadini.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mitmel pool tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadini.

Hommikul on pilvi vähe, kuid mitmel pool on udu. Puhub edelatuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadini.

Esmaspäeva päev on muutliku pilvisusega. Kohati võib vähest vihma sadada. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5-11, puhanguti 14, õhtul saartel kuni 17 m/s. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Teisipäeval jõuab Eestisse vihmasadu ja liigub üle maa itta. Peale lõunat läheb saartelt alates selgemaks, õhtul nõrgeneb ka tuul. Õhutemperatuur on öösel 2st kraadist sisemaal 11 kraadini rannikul, päeval on sooja 8-13 kraadi.

Vihmahooge jagub Eestisse kohati ka kolmapäeval, öine õhutemperatuur langeb sisealadel 0 kraadi lähedale, päeval on sooja 10 kraadi ümber. Neljapäev ja reede on suurema sajuta, kuid jahedamad. Mõlemal ööl on sisealadel miinuskraade, päev toob sooja ligi 10 kraadi..