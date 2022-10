Venemaa ründas rakettidega Kiievi kesklinna

Oluline esmaspäeval 10. oktoobril kell 9.57:

- Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist;

- Zelenski: Venemaa pidev terror tsiviilelanikkonna vastu näitab, et Moskva ei taha pidada läbirääkimisi;

- Biden ja Scholz arutasid Moskva tuumaähvardusi;

- Kiiev: Vene väed pommitasid Sumõ oblastit;

- Kiiev: Venemaa saadab Hersoni juurde sõjaväelasi ja tehnikat.

Vitali Klõtško: Kiievit raputas mitu plahvatust

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas esmaspäeva hommikul, et Ukraina pealinna kesklinnas toimus mitu plahvatust.

Kesklinna ühes piirkonnas oli kuulda vähemalt nelja plahvatust, teatas The Kyiv Independent. Ukraina meedia teatel oli plahvatust kuulda linna raudteejaama lähedal.

Ukraina võimude teatel tabas kesklinna Venemaa rakett. "Autod põlevad. On hukkunuid," teatas Ukraina parlamendisaadik.

Ajalehe Financial Times korrespondent Christopher Miller kinnitas teateid hukkunutest ja haavatutest, vahendas The Guardian.

Ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik Matthew Luxmoore jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab Kiievi kesklinnas asuvat Ševtšenko parki. "Park on tavaliselt inimesi täis," ütles Luxmoore.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city's busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq