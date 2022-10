Venemaa ründas rakettidega Kiievi kesklinna, hukkus vähemalt 11 inimest

Oluline esmaspäeval 10. oktoobril kell 15.57:

- Ukraina peaminister: Vene raketirünnak tabas 11 kriitilist taristuobjekti kaheksas oblastis;

- 90 protsenti Lvivi linnast jäi rünnaku tõttu elektrita;

- Zelenski nimetas Vene rünnakuid terrorismiks;

- Esimene Saksa IRIS-T õhutõrjesüsteem jõuab lähipäevil Ukrainasse;

- Putin võttis raketirünnakud omaks ja ähvardas Ukrainat;

- Lääneriikide liidrid mõistsid rünnakud hukka;

- Zelenski peaks teisipäeval kõnelema erakorralisel G7 kohtumisel;

- Vitali Klõtško: Kiievit raputas mitu plahvatust;

- Venemaa pommitab Ukraina linnassid, rünnakutes hukkus vähemalt 11;

- Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist;

- Zelenski: Venemaa pidev terror tsiviilelanikkonna vastu näitab, et Moskva ei taha pidada läbirääkimisi;

- Biden ja Scholz arutasid Moskva tuumaähvardusi;

- Kiiev: Vene väed pommitasid Sumõ oblastit;

- Kiiev: Venemaa saadab Hersoni juurde sõjaväelasi ja tehnikat.

Ukraina peaminister: Vene raketirünnak tabas 11 kriitilist taristuobjekti

Ukraina peaministri Denõs Šmõhali sõnul rünnati rakettidega Ukraina taristuobjekte kokku kaheksas oblastis ning tabati 11 erinevat objekti.

Šmõhali sõnul on osa Ukrainast ilma elektrita ning ukrainlased peaksid valmistuma ajutisteks vee, elektri ja mobiilside katkestusteks.

Ukraina peaministri sõnul on selliste rünnakute põhieesmärk tekitada paanikat ja hirmu ning jätta ukrainlased ilma elektri ja kütteta.

Ukraina võimud palusid inimestel elektri kasutamist riigis piirata. Kiievi linnas ja oblastis on elektriühendus osaliselt piiratud tööstustarbijatele ja majapidamistele, vahendas The Kyiv Independent.

90 protsenti Lvivi linnast jäi rünnaku tõttu elektrita

Massilise Vene raketirünnaku tagajärjel jäi enamus Lääne-Ukrainas asuvast Lvivi linnast elektrita, teatas Lvivi linnavolikogu Telegrami kaudu.

Linnas trammis ja trollid hetkel sõida. Selle asemel on ühistranspordiliinidel suurendatud busside arvu.

Üle 80 protsendi valgusfooridest linnas ei tööta. Suurematel ristmikel asusid tööle regulaatorid.

Linnas puudub praegu soe vesi. Külm vesi on tagatud varutoiteallika kaudu.

Lvivis on samuti katkestusi mobiilsides.

Zelenski nimetas Vene rünnakuid terrorismiks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul oli Vene rünnakutel kaks eesmärki – Ukraina elektritaristu ning inimesed.

The world once again saw the true face of a terrorist state that is killing our people. On the battlefield & in peaceful cities. A country that covers its true bloody essence & goal with talks about peace. It proves that the liberation of is the only basis of peace & security. pic.twitter.com/U08lD1POE9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Zelenski sõnul valiti rünnakute aeg täpselt selleks, et maksimeerida kannatanute arvu ning tekitada võimalikult palju kahju.

Esimene Saksa IRIS-T õhutõrjesüsteem jõuab lähipäevil Ukrainasse

Õhutõrjesüsteem on üks lubatud neljast süsteemist, teatas Saksa kaitseministeerium.

Germany delivers the first of four IRIS-T SLM air defense systems to #Ukraine. The recent Russian #missile attacks on Kyiv and other cities shows how important the air defense capability for Ukraine's self-defense is. — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022

Õhutõrjesüsteemi saabumist kinnitas Saksa kaitseminister Christine Lambrecht, vahendas The Guardian.

Putin võttis raketirünnakud omaks ja ähvardas Ukrainat

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas esmaspäeval avaldatud videopöördumises Venemaa täppisrakettidega tehtud esmaspäeval toimunud rünnakuid Ukraina taristule, vahendas The Kyiv Independent.

Putini sõnul sihtis Venemaa Ukraina elektrijaamu ja sõjalisi juhtimispunkte. Vene president nimetas laupäeval Kertši sillale tehtud rünnakut terrorismiks ning süüdistas selle korraldamises Ukraina eriteenistust.

Putin esitas Ukraina suunal mitmesuguseid süüdistusi, sh olevat tema sõnul ukrainlased plaaninud õhku lasta Vene TurkStream gaasijuhet.

Samuti olevat ukrainlased tema sõnul korduvalt püüdnud rünnata Kurski oblastis asuvat tuumajaama. Oma väidetele Putin tõendeid ei pakkunud.

Vene president ähvardas Ukrainat uute rünnakutega kui Kiiev "jätkab Vene territooriumi ründamist". Sel juhul saabuvat Moskva poolt karm vastus.

Lääneriikide liidrid mõistsid rünnakud hukka

NATO peasekretär Jens Stoltenberg lubas NATO poolt toetada Ukrainat nii kaua kuniks vaja.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell mõistis rünnakud Ukraina linnadele hukka ning lubas Ukrainale täiendavat sõjalist toetust Euroopa Liidu poolt.

Deeply shocked by Russia's attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.



Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.



We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

Rünnakud mõistsid hukka ka Belgia, Luksemburgi, Slovakkia, Prantsusmaa, Itaalia poliitikud.

Zelenski peaks teisipäeval kõnelema erakorralisel G7 kohtumisel

Kohtumist kinnitas Saksa kantsleri Olaf Scholzi kantselei, vahendas CNN. Saksamaa on praegu G7 eesistujariik.

Zelenski sõnul on kohtumisel kavas arutada Venemaa terrorirünnakuid Ukraina vastu ning Ukraina taristu taastamine.

Moldova välisministeerium mõistis hukka Vene raketirünnaku läbi Moldova õhuruumi

Moldova välisminister Nicu Popescu teatas, et kolm Vene raketti tulistati Mustal merel asuvatelt Vene alustelt, mis teel Ukrainasse läbisid Moldova õhuruumi. Popescu sõnul kutsuti vaibale olukorra selgitamiseks Venemaa saadik.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

Välisminister mõistis hukka ka Venemaa agressiooni Ukraina vastu.

Venemaa ründas rakettidega Kiievi kesklinna Autor/allikas: SCANPIX/AP/Adam Schreck

Vitali Klõtško: Kiievit raputas mitu plahvatust

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas esmaspäeva hommikul, et Ukraina pealinna kesklinnas toimus mitu plahvatust.

Ukraina võimude teatel tabas Kiievit neli Venemaa raketirünnakut ja hukkus vähemalt viis inimest. Vigastada sai vähemalt 60 inimest, vahendas CNN.

24 inimest on päästetud erinevate hoonete rusudest.

"Kõik nad olid tsiviilisikud, kes sõitsid autoga või kõndisid Kiievi kesklinnas," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina siseministri Anton Geraštšenko.

Ukraina meedia teatel oli plahvatust kuulda linna raudteejaama lähedal.

Ukraina võimude teatel tabas kesklinna Venemaa rakett. "Autod põlevad. On hukkunuid," teatas Ukraina parlamendisaadik.

Kiievi linn teatas, et kogu maa-alune rongiliiklus on peatatud ja metroojaamasid kasutatakse varjupaikadena, vahendas CNN.

Klõtško kutsus Kiievi elanikke üles jääma varjupaikadesse.

"Oht säilib. Pöördun kõikide pealinna elanike poole. Püsige häire ajal varjupaikades. Kui väga suurt vajadust pole, siis täna ärge välja minge," teatas Klõtško.

Kiievi kesklinna raputas mitu plahvatust Autor/allikas: Twitter/Matti Maasikas

Ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik Matthew Luxmoore jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab Kiievi kesklinnas asuvat Ševtšenko parki. "Park on tavaliselt inimesi täis," ütles Luxmoore.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city's busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Venemaa pommitab Ukraina linnasid

Lvivi linnapea teatas, et linnas oli kuulda plahvatusi. Mõkolajivi kuberner Vitali Kim teatas, et Venemaa ründab linna rakettidega. Plahvatustest on teatatud veel Dnipro, Ternopoli ja Hmelnitski linnades.

Zaporižžja kuberner teatas esmaspäeva varahommikul, et Venemaa armee jätkas Zaporižžja pommitamist. Esialgsetel andmetel hävis veel üks mitmekorruseline elumaja, hukkunute arv pole veel selge.

Kuberneri teatel töötavad sündmuskohal päästetöötajad. Venemaa ründas pühapäeval Zaporižžja oblastit, mille tõttu hukkus 14 inimest.

Rünnakutes kasutati üle 83 raketi ning 17 Shahed drooni, teatas Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar. Ukraina õhujõudude esindaja Juri Ihnati sõnul tulistati 83-st raketist õhutõrje poolt alla 43.

Alguses teatati 75 raketi tulistamisest Ukraina pihta.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel sihtis Venemaa riigi elektrisüsteemi ja inimesi.

"Hommik oli raske, meil on tegemist terroristidega. Nad tahavad külvata paanikat ja kaost. Nad tahavad hävitada meie energiasüsteemi. Teine sihtmärk on inimesed. Jääge täna varjupaikadesse," teatas Zelenski.

Rünnati ka hoonet, kus asub Saksa saatkonna viisaväljastuspunkt, mida ei ole alates veebruarist kasutatud.

A building in #Kyiv, which also houses the German visa office, was damaged by rocket fire this morning. Since the beginning of Russia's war of aggression, these offices have not been used by our embassy. Our colleagues at the Embassy in Kyiv are well. (2/2) — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 10, 2022

Ukraina haridusminister soovitas koolid üle viia distantsõppele

Ukraina haridusminister kutsus piirkondlikke võime üles viima koolid kaugõppele. Ministri sõnul peaksid koolid jääma suletuks vähemalt kuni 14. oktoobrini, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Venemaa pidev terror tsiviilelanikkonna vastu näitab, et Moskva ei taha pidada läbirääkimisi

Zelenski sõnul peab rahvusvaheline üldsus kuulutama Venemaa ametlikult terroristlikuks riigiks

"Riiklikul tasandil terrorism on üks kohutavamaid rahvusvahelisi kuritegusid, see ohustab kogu rahvusvahelist üldsust," ütles Zelenski.

Biden ja Scholz arutasid Moskva tuumaähvardusi

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ja USA president Joe Biden vestlesid pühapäeval telefoni teel.

Kaks riigijuhti leppisid kokku, et nad ei nõustu kunagi sellega, et Venemaa annekteerib Ukraina territooriumi, vahendas Reuters.

"Nad kritiseerisid Moskva viimaseid tuumaähvardusi ja leppisid kokku, et sellisel sammul oleksid Venemaale tõsised tagajärjed. Biden ja Scholz mõistsid hukka sabotaažiaktid Nord Streami torujuhtmete vastu," teatas Saksamaa valitsus.

Kiiev: Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Sumõ oblasti kuberner teatas, et Vene väed pommitasid piirkonda suurtükkidest. Rünnaku tagajärjel hukkus üks naine, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Venemaa saadab Hersoni juurde sõjaväelasi ja tehnikat

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma tavapärases rindeülevaates, et Venemaa armee saadab Hersoni juurde vägesid ja tehnikat. Venemaa paigutab Hersoni miine ja jätkab hulkurdroonide kasutamist.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 370 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 62 870 (võrdlus eelmise päevaga +370);

- tankid 2495 (+9);

- soomusmasinad 5149 (+16);

- lennukid 267 (+1);

- kopterid 235 (+0);

- suurtükisüsteemid 1486 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 353 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 181 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1097 (+11);

- tiibraketid 249 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3908 (+18);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 136 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.