Venemaa ründas rakettidega Kiievi kesklinna, hukkus vähemalt viis inimest

Oluline esmaspäeval 10. oktoobril kell 11.02:

- Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist;

- Zelenski: Venemaa pidev terror tsiviilelanikkonna vastu näitab, et Moskva ei taha pidada läbirääkimisi;

- Biden ja Scholz arutasid Moskva tuumaähvardusi;

- Kiiev: Vene väed pommitasid Sumõ oblastit;

- Kiiev: Venemaa saadab Hersoni juurde sõjaväelasi ja tehnikat.

Vitali Klõtško: Kiievit raputas mitu plahvatust

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas esmaspäeva hommikul, et Ukraina pealinna kesklinnas toimus mitu plahvatust.

Ukraina võimude teatel tabas Kiievit neli Venemaa raketirünnakut ja hukkus vähemalt viis inimest. Vigastada sai 12 inimest, vahendas CNN.

"Kõik nad olid tsiviilisikud, kes sõitsid autoga või kõndisid Kiievi kesklinnas," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina siseministri Anton Geraštšenko.

Ukraina meedia teatel oli plahvatust kuulda linna raudteejaama lähedal.

Ukraina võimude teatel tabas kesklinna Venemaa rakett. "Autod põlevad. On hukkunuid," teatas Ukraina parlamendisaadik.

Kiievi linn teatas, et kogu maa-alune rongiliiklus on peatatud ja metroojaamasid kasutatakse varjupaikadena, vahendas CNN.

Klõtško kutsus Kiievi elanikke üles jääma varjupaikadesse

"Oht säilib. Pöördun kõikide pealinna elanike poole. Püsige häire ajal varjupaikades. Kui väga suurt vajadust pole, siis täna ärge välja minge," teatas Klõtško.

Ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik Matthew Luxmoore jagas sotsiaalmeedias videolõiku, mis näitab Kiievi kesklinnas asuvat Ševtšenko parki. "Park on tavaliselt inimesi täis," ütles Luxmoore.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city's busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq