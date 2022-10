Rail Balticu projekteerija töö kvaliteet saab kriitikat

Kolme riigi ühisettevõtte RB Raili nõukogu on firma juhatuselt korduvalt nõudnud, et see paneks raudteetrassi projekteerijaga paika tähtajad, millest päriselt kinni peetaks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare kinnitas, et Eestil on varuplaan juhuks, kui ühisfirma enam toime ei tule.

Hispaania ettevõtte IDOM-iga sõlmitud lepingu järgi pidanuks Rail Balticu projektid Tallinnast kuni Pärnumaal asuva Tootsini valmima hiljemalt 2021. aasta suvel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul tekitab palju viivitusi tehtud tööde kvaliteet.

"Selle projekti enda täpsusaste ei vasta sellele, millele saaks ehitusluba välja anda. Jutt ei ole vormistuses, vaid sisus. Et kuskohas on mõned asjad jäänud joonistamata ja nii edasi. Vahepeal on jäänud selline tunne, et IDOM on esitanud projektilahendusi selleks, et esitada midagi tähtajaks ära. Aga vaatamata sinna otsa, et kas see, mida nad esitavad, on üleüldse esitamiskõlbulik," ütles Kaunissaare ERR-ile.

Projekteerijaga sõlmis 2019. aastal lepingud kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS.

"Nii praegu kui ka varasemalt on nõukogu andnud RB Raili juhatusele selged suunised need projektid nii-öelda maale ära tuua. Siiamaale pole RB Raili juhatuse tegevus olnud selleks piisav. Selles mõttes, me oleme selle probleemiga tegelenud hilinemiste algusest saadik. Aga ilmselt pole RB Raili juhatus suutnud konkreetsete kokkulepeteni jõuda. Ja kindlasti nõukogu jätkuvalt tegeleb sellega, räägib jätkuvalt juhatusega edasi ja võtab kasutusele vajalikud meetmed."

Kaunissaare märkis, et leppetrahvi IDOM-ilt tema teada nõutud ei ole. Ta kinnitas, et kui raudtee projekteerimine hoogu sisse ei saa, on Eestil varuplaan olemas.

"Laual on tõesti erinevaid variante. Konkreetseid otsuseid veel tehtud ei ole. Lähitulevikus kindlasti saame sellest kuulda, milliste otsusteni on jõutud. Ma praegu seda arutama ei tahaks hakata, et mitte võimalike läbirääkimiste positsioone RB Raili ja IDOM-i vahel nõrgestama hakata."

Euroopa Liiduga sõlmitud rahastamislepingute järgi peavad Rail Balticu projektid valmis olema hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

"Osati peavad nad samas tulema ka varem. Selleks, et me oleks võimelised taotlema ka uusi vahendeid juurde. Sest taotlemisel ongi kõige olulisem nende lõikude küpsusaste. Ja nende lõikude küpsusastet defineeribki see, kas sul olemas projektilahendus, maad ja ehitusluba," sõnas Kaunissaare.

IDOM projekteerib raudteelõiku Tallinnast Tootsini, samuti kogu Läti trassi, kus probleemid on Kaunissaare sõnul veel suuremad. Tootsist Iklani teevad projekti Saksa firma Obermeyer ja Hispaania ettevõte Prointec. 2020. aasta mais, kolm kuud pärast tolle lepingu sõlmimist selgus, et Pärnumaa lõunapoolsel osal tuleb hakata uuesti trassialternatiive kaaluma. Ehk sealgi ollakse graafikust juba tublisti maha jäänud.

"Projekteerimine seal käib nendes osades, kus planeeringulahendust ei tühistatud ehk Tootsist Pärnuni. Mis puudutab tühistatud lõiku, siis planeering võiks taaskehtestatud saada 2023. aasta lõpuks," kinnitas Kaunissaare.