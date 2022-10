Scholzi kodupartei võitis Alam-Saksi liidumaa valimised

Teisele kohale jäi Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), partei sai häältesaagist 28,1 protsenti. See oli CDU halvim tulemus Alam-Saksi liidumaal alates 1955. aastast. Roheliste partei kogus 14,5 protsenti häältest, Vabade Demokraatide Partei (FDP) tulemus oli 4,7 protsenti.

SPD-l on Alam-Saksi liidumaal kaks võimalust, kas jätkata praegust koalitsiooni CDU-ga või moodustada uus liit roheliste parteiga. SPD ja roheliste koalitsioon juhtis liidumaad ka aastatel 2013-2017. SPD võib eelistada koostööd rohelistega, kuna see peegeldaks Scholzi juhitud föderaalvalitsust.

"Meie eesmärk on, et SPD ja rohelised valitseksid koos. Kahel parteil on kõige rohkem ühist. Pühapäeval andsid valijad meile ülesandeks moodustada Alam-Saksimaal uus koalitsioon," ütles SPD poliitik Hubertus Heil.

Scholzi juhitud valitsus kuulutas hiljuti välja suure abipaketi, et leevendada energiakriisi mõjusid nii eratarbijatele kui ka äridele. Saksamaa jaoks lähevad meetmed maksma 200 miljardit eurot. Analüütikud tõlgendavad viimaseid Alam-Saksi liidumaa valimisi kui usaldushääletust Scholzi poliitika vastu.

"Valitsus töötas äärmiselt rasketes tingimustes, kuid näitas, et toetab inimesi ja ettevõtteid," ütles Alam-Saksi liidumaa peaminister Stephan Weil.

Roheliste häältesaak kasvas viimastel valimistel umbes kuue protsendipuntki võrra. Viimaste nädalate küsitlused näitasid siiski, et rohelistel läheb valimistel veelgi paremini. Hea tulemuse saavutas ka parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD). Partei häältesaak oli 10,9 protsenti. Võrreldes eelmiste valimistega kasvas AfD toetus 4,7 protsenti.

AfD juhi Tino Chrupalla sõnul oli hea tulemus seotud sellega, et partei kritiseeris teravalt Moskva-vastaseid sanktsioone.

"Kiire inflatsiooni põhjustas majandussõda, mille Saksamaa algatas Venemaa vastu pärast Ukraina sõja puhkemist. See mõjutas Saksamaa inimesi. Me vajame pingete leevendamist ja lõpuks ka rahuläbirääkimisi Venemaaga," väitis Chrupalla.