Berliin võib võimalike Vene-sidemete tõttu vallandada küberjulgeoleku juhi

Schoenbohmil võisid sellised kontaktid olla Saksamaa küberjulgeoleku nõukogu kaudu, vahendas uudisteagentuur Reuters Saksamaa meediat.

Nõukogu asub Berliinis ja selle eesmärk on konsulteerida firmade ja valitsusasutustega ning toetada nende tegevust küberkuritegevuse vastu. Schoenbohm on selle organisatsiooni asutaja. Organisatsiooni liige on ka Saksa firma, mis on Venemaa küberfirma tütarfirma. Selle Venemaa firma asutas endine KGB töötaja.

"Neid süüdistusi tuleb tõsiselt uurida," ütles Saksamaa parlamendi luureagentuuride järelevalvekomisjoni juht Konstantin von Notz.

Schoenbohm pole veel vastanud kommentaaritaotlustele.