Otse kell 11: Tallinn Digital Summiti arutelud

Esmaspäeval algab iga-aastane rahvusvaheline suurüritus Tallinn Digital Summit, mille peateemaks on usaldusväärse ühendatuse elluviimine usaldusväärsete partnerluste kaudu. Kell 11 algavaid ettekandeid ja arutelusid näeb otsepildis ERR-i portaalis. Ülekanne on ingliskeelne.

Tänavune tippkohtumine keskendub usaldusväärse ühendatuse praktilisele edendamisele, hõlmates konkreetseid plaane valitsuste, finantsasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, tehnoloogiaekspertide ja erasektori koostööks, kuna ainult nii on võimalik tagada, et meie digitaalne tulevik kaitseb inimvabadusi ja -väärikust ning reeglitepõhist maailmakorda.



Üritusel käsitletakse usaldusväärse ühendatuse ja usaldusväärsete partnerluste rolli teemadel, nagu energia-, majandus- ja küberjulgeolek, digipoliitika, rahvusvahelised standardid, tehisintellekt, pilved ja satelliidid ning vabavaralised digilahendused. Lisaks arutatakse ka nende rolli vaba ja demokraatliku Ukraina ülesehitamisel.



Konverentsi avakõne peab peaminister Kaja Kallas, peaesinejad on Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Rwanda peaminister Édouard Ngirente ning Schmidt Futuresi kaasasutaja ja Google'i endine tegevjuht Eric Schmidt. Tippkohtumisel osalevad ministrid 15 riigist ja külalised enam kui 30 riigist.