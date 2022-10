Bornholmi saar jäi esmaspäeval ilma elektrita

Elektrikatkestus tekkis esmaspäeva hommikul ja hõlmas kogu saart. Elektrivõrgu omanikfirma Trefor Elnet Ost kinnitas, et katkestus mõjutas kogu saart. Firma teatel on veel liiga vara spekuleerida, mis katkestuse võis tekitada.

"Meile on selge, et viimaste nädalate jooksul on Bornholmi ümbruses toimunud tegevust, seega on oluline öelda, et me ei tea veel, mis juhtus. Tõenäoliselt on see täiesti tavaline elektrikatkestus," teatas Trefori pressiesindaja Anya Palm.

Rootsi rannavalve teatas hiljuti, et Nord Streami gaasitorud lekkivad neljas kohas. Lekete lähedal asub ka Bornholmi saar.