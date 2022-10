Konkurentsiamet avaldab elektri rekordhinna uurimise tulemused nädala keskel

17. augustil tõusis keskmine elektrihind Eesti hinnapiirkonnas 682 euroni megavatt-tunnist ja küündis tipphetkel 4000 euroni megavatt-tunnist. Konkurentsiamet hakkas seejärel uurima, mis niisuguse anomaalia põhjustas.

Ameti kommunikatsioonipartner Eike Kingsepp ütles ERR-ile, et tulemused selguvad peatselt.

"Analüüs on sisuliselt valmis, täna-homme toimub veel viimane kontroll ning nädala keskel tutvustame tulemusi," lausus ta.

Varem on ameti peadirektor Evelin Pärn-Lee öelnud, et ilmselt ei ole turu manipuleerimist klassikalises võtmes toimunud, kuid kahtlustati, et anomaalia võis põhjustada plokkide pakkumus, mis ei pruugigi tootena Baltikumi turule sobida.

Ehkki esialgu lootis konkurentsiamet analüüsi kuu ajaga valmis saada, siis viibimist on on amet põhjendanud sellega, et probleem on laialdane ja seda uuritakse koostöös Läti ja Leeduga, kus elektri hind samuti rekordkõrgele tõusis.

Elektri hinnahüpete tagamaid on konkurentsiamet ka varem uurinud. Viimati tehti seda mullu detsembris, kus ühe megavatt-tunni hind tõusis 1000 euroni.