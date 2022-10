"Siin me oleme": väike pension ja kallid rohud viivad pensionärid turumüüjaks

Eestis on kokku peaaegu 300 000 vanaduspensionäri, kellest umbes pooled saavad keskmist või sellest väiksemat pensioni. 600 euro või vähemaga kuus on keeruline hakkama saada, mistõttu tuleb pensionäridel lahendusi otsida, näiteks käia lisaraha teenimiseks turul kaupa müümas. ETV saade "Siin me oleme" uurib, kes on need memmed ja taadid, kes hommikuti end turuleti taga sisse seavad.

75-aastane Toomas käib Värska turul oma kaupa müümas kaks korda nädalas. Kaubaks lähevad nii metsaseened, tomatid kui kurgid. "Minu käest saab täitsa värske kätte, see on ainuke eelis. Poes on juba poolkuivanud," rääkis Toomas, miks kliendid tema kaupa eelistavad.

Kurkidega kaupleb ka Õismäe kortermaja viiendal korrusel elav 87-aastane Salme.

Oma leti on ta püsti pannud Tallinna Keskturul, kus tema kurke tuntakse lausa legendaarsete Salme kurkidena. Kui te nüüd mõtlete, kust võtab üks kortermaja elanik kurke, et neid müüa, siis pange end valmis - vaatamata kõrgele eale on Salmel ärivaistu rohkem kui paljudel meist.

"Hommikul tulen, kell 6 olen ma juba siin," räägib Salme, kes ostab varahommikul oma kauba otse turult. "Pesen kõigepealt kurgid ära ja siis hakkan soolama." Päris iga päev Salme turule müüma ei jõua. "Nädalalõppudel ja vahepeal kolm nädalat üldse ei olnud. Vaatan, kuidas tervis on," rääkis Salme.

Salmega sarnast skeemi kasutab ka Tartu turul kauplev 76-aastane Milvi, kel endal enam aiasaaduste kasvatamiseks jaksu pole. Nii ostab ta kogu kraami kokku erinevate talunike käest.

"Minu äriplaan on nii, et peab kogu aeg valvel olema. Aastate jooksul on välja kujunenud, kes mida kasvatab. Ühed ja samad inimesed toovad näiteks kurki ja tomatit ja sibulat ja mida kõike. Ega sa ei saa ise kasvatada ja istuda turul ju," rääkis Milvi. Naise müügilett maksab 520 eurot kuus ja talunikele maksab ta kauba eest kohe: "Ma ei jäta kunagi kellelegi ühtki senti maksmata." Oma tasuks saab Milvi selle, mis pärast kohustuslikke kulusid üle jääb.

Oma äriplaan on ka 77-aastasel Eval, kes on Tartu lillelettide lilletädi. Astrid ja teised müügiks mõeldud kaunid aialilled kasvatab ta ühes abikaasaga Põlvamaal asuvas maakodus, kust poeg aitab neid omakorda linna transportida.

"Kell oli 9 läbi mõni minut, kui mina olin juba siin. Mul on veel mõni tund jäänud. Ütleme nii, et viie aeg töölised lõpetavad, siis veel ostetakse. Olen seitsmeni välja. Ega ma iga päev ei käi. Kui ma käin nädalas kord-kaks, siis ma jõuan," rääkis Eva.

"See on selleks, et ära elada, et ma saaks mõne raamatu osta. Rohud on ka kallid," rääkis Eva, miks ta seda teeb.

"Siin me oleme" on ETV eetris esmaspäeva õhtul kell 20.