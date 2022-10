Postiettevõtete ühinemiskeeld võib kojukande hinda tõsta plaanitust enam

Konkurentsiamet keelas teist korda Eesti Posti ja Express posti koondumise, kuna see tekitaks turul monopoli. Ettevõtete kinnitusel tähendab see, et kojukande hind kerkib ilmselt plaanitust enam.

Ettevõtete ühinemise keelamine oli Eesti Posti juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul kurb uudis. Ka Express Posti tegevjuhi Katri Laanela sõnul ootasid nad konkurentsiametilt jah-sõna.

"Eks me maadleme koos Eesti Postiga mõlemad töötajate puuduse käes. Tööjõukriis nagu teistes Eesti ettevõtetes, nii ka meil. Me teenindame paralleelselt linnades – Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi – paralleelseid piirkondasid ehk meil on vaja topeltarv inimesi. Kannete mahud vähenevad ja see ongi see põhjus," ütles Laanela.

"Turul tegutsevatele ettevõtjatele väga tihti konkurents loomulikult ei meeldi, sest see tähendab seda, et ettevõtja ei saa teenida nii suurt kasumit, kui teeniks üksi turul olev ettevõtja. Aga konkurendiameti ülesanne ongi konkurentsi toimimise kaitsmine ja seeläbi ka tarbijate huvide eest seismine," lausus konkurentsiameti osakonnajuhataja Külliki Lugenberg.

Mägi rääkis aga, et ka monopol on võimalik turul toimima panna.

"Monopol tekib tõesti, aga monopoli saab alati reguleerida. Saab määrata konkreetsed piirangud, kuidas monopoolses olukorras ettevõte turul toimib. Ja ka meie tegime väga selged ettepanekud konkurentsiametile, kuidas me võiksime kehtestada hinnamehhanismi, et turg ja hinnakujundus oleksid võimalikult läbipaistev," ütles Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi.

Mägi sõnul oleks kahe asutuse ühinemine hoidnud kojukande hinnatõusu madalamal. Kui palju kojukande hind nüüd tõuseb, ei oska kumbki ettevõte veel öelda.

"Me muidugi ootasime positiivset otsust ja nüüd me kindlasti vaatame veel kord üle kõik oma võimalikud allikad, kuidas oleks võimalik hoida võimalikult madalat hinnatõusu," ütles Mägi.