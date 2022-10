Teisipäev toob vihma ja tuule

Alanud nädala ilm on muutlik, teisipäeval on oodata vihma ja tugevat tuult.

Öö vastu teisipäeva tuleb esialgu selge, kuid pärast keskööd hakkab lääne poolt alates pilvkate tihenema. Varahommikul jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Tuul puhub valdavalt lõunast 5-15 m/s, puhanguti kuni 18 meetrit. Õhutemperatuur on 2 kuni 11 kraadi.

Hommik jätkub Lääne-Eestis pilviselt, saartel ja läänerannikul sajab vihma. Ida pool on selgem ja sajuta. Puhub tugev lõunatuul, puhanguid on sisemaal 13, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on mandril 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Ka ennelõunal on taevas pilves ning vihmasadu liigub Lääne-Eestist ida suunas. Keskpäeval saartelt alates pilved hõrenevad ja ka sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12 m/s, puhanguti kuni 18 meetrit.

Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates läände ning õhtul ka nõrgeneb. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad paar kraadi madalama temperatuuriga ning jätkuvalt vaheldub päike vihmaga, kuid sadu jääb pigem kergeks. Vaid laupäeval võib olla suurem vihmasadu.

Tuul jääb kesknädalast alates veidi rahulikumaks, kuid see-eest on taas näpistamas öökülm, mis neljapäeval ulatub kohati kuni -2 kraadini.