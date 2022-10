Suursaadik Prikk: ameeriklaste seas on tõusnud toetus Ukraina abistamisele

Viimased avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et USA-s on elanike seas tõusnud toetus Ukrainale relvaabi andmisega jätkamisele, ütles intervjuss "Välisilmale" Eestis suursaadik USA-s Kristjan Prikk.

Ühelt poolt näitavad küsitlused, et ameeriklaste seas on suurenenud mure sõja mõjude pärast, kuid teisest küljest on tugevnenud arvamus, et USA-l on kohustus Ukrainat selles sõjas toetada ning jätkata relvade andmist, ütles Prikk.

Prikki sõnul pole samas USA huvitatud, et sõjaline konflikt kestaks kaua, sest selles nähakse riske nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

"Koalitsiooni kooshoidmine ja koordineerimine, et Ukrainat toetada, on kahtlemata märkimisväärselt keeruline ülesanne. Pole ka saladus, et USA julgeolekus ja kaitsepoliitikas domineerivatel inimestel on väga tugev arusaam, et USA jaoks kõige suurem pikaajaline julgeolekuväljakutse on seotud Hiinaga. See tähendab, et soovitakse võimalikult minimaalsena hoida muid maailma probleeme, et tähelepanu ja muu ressurss ei kuluks mujal ära," lausus Prikk.

Priki sõnul ei tasu üleliia tõsiselt võtta ka miljardärist ettevõtja Elon Muski, kes esitas omapoolse rahuplaani, mille järgi jääks Krimm Venemaale, sest näiteks USA-s pole Muski väljaütlemised saanud pooltki nii palju tähelepanu, kui näiteks Ukrainas või Eestis.

"Musk on nii ettevõtjana kui ka muudel ühiskonnaelu teemadel väljaütlejana selline provokaator. Ettevõtjana on ilusam nimetada seda raputajaks, kelle stiiliks on sageli see, et ta tuleb välja üksiku ütlusega, mida testib ja mingil hetkel kaotab selle vastu huvi ja liigub edasi," lausus Prikk.