Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist

Oluline teisipäeval 11. oktoobril kell 10.08:

- Ukraina lubas jätkata oma alade vabastamist;

- Forbes: Venemaa tulistas välja rakette väärtusega kuni 700 miljonit dollarit;

- Biden lubas saata Ukrainale õhutõrjesüsteeme;

- Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati 12 soomusmasinat.

Ukraina lubas jätkata oma alade vabastamist

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et riik jätkab oma territooriumide vabastamist, hoolimata esmaspäeval toimunud Venemaa raketirünnakutest.

"Mida iganes Putin teeb, jätkame oma territooriumi vabastamist. See on sõda rahvusvahelise õiguse ja reeglipõhise korra olemasolu eest. Ta võib teha, mida tahab. Aga me jätkame võitlust ja võidame," ütles Kuleba telekanalile CNN.

Kuleba sõnul ründas Venemaa Ukraina elektrijaamu ja tsiviiltaristut. Kuleba sõnul oli tegemist Putini kättemaksuga, kuna Venemaa armee kannab üha suuremaid kaotusi.

"Pole kahtlust, et selle rünnaku eesmärk oli terroriseerida rahumeelset elanikkonda ja teha nende elu võimalikult raskeks. Kui Putini armee ei suuda Ukraina armeed võita, siis valis ta kättemaksuks tsiviilelanike terroriseerimise," märkis Kuleba.

BBC: Kiievis oli hommikul taas kuulda õhuhäiresireene

BBC teatel kõlasid teisipäeva hommikul Kiievis taas õhuhäiresireenid. Venemaa jätkas ka Zaporižžja pommitamist, vahendas The Guardian.

Forbes: Venemaa tulistas välja rakette väärtusega kuni 700 miljonit dollarit

Ajakiri Forbes kirjutab, et Venemaa tulistas esmaspäeval Ukraina linnade pihta 84 tiibraketti, mis läks Moskvale maksma 400-700 miljonit dollarit.

Biden lubas saata Ukrainale õhutõrjesüsteeme

USA president Joe Biden vestles esmaspäeva õhtul Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja mõistis hukka Venemaa hiljutised raketirünnakud. Valge Maja teatel lubas Biden telefonikõnes, et USA jätkab Ukraina toetamist riigi kaitsmiseks vajaliku tehnikaga, sealhulgas õhukaitsesüsteemidega, vahendas CNN.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati 12 soomusmasinat

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et esmaspäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 174 Venemaa sõdurit. Ukraina hävitajad ründasid ka Venemaa õhutõrjesüsteeme. Ukraina armee hävitas veel kaks Venemaa tanki ja 12 soomusmasinat, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 240 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 63110 (võrdlus eelmise päevaga +240);

- tankid 2504 (+9);

- soomusmasinad 5162 (+13);

- lennukid 268 (+1);

- kopterid 235 (+0);

- suurtükisüsteemid 1496 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 353 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 181 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1114 (+17);

- tiibraketid 295 (+46);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3916 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 136 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.