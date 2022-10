Briti luurejuht: Putini sõda muutub Venemaal üha ebapopulaarsemaks

Suurbritannia küberluure (GCHQ) juht Jeremy Fleming ütles, et Venemaa avalikkus mõistab üha selgemalt, et Vladimir Putin tegi Ukrainasse tungides tõsise valearvestuse. Luurejuhi sõnul muutub sõda Venemaal üha ebapopulaarsemaks.

Fleming nimetas Putini otsust Ukrainasse tungida "suurte panustega strateegiaks, kus kulud Venemaale on tohutult suured". Flemingu sõnul on venelased hakanud sellest aru saama, vahendas Financial Times.

"Me teame, ja Venemaa kõrgemad ohvitserid teavad, et nende varud ja laskemoon on otsa saamas. Nende sõdurite võitlusvaim on madal. Nad kasutavad vange ja pidid mobilisatsiooni välja kuulutama," ütles Fleming.

"Venemaalased põgenevad mobilisatsiooni eest. Nad teavad, et nende juurdepääs kaasaegsele tehnoloogiale on piiratud. Nad ei saa enam vabalt reisida," lisas Fleming.

Flemingi kommentaarid tulid pärast seda, kui Venemaa korraldas esmaspäeval raketirünnakud Ukraina linnade vastu. Teisipäeval peab Fleming pikema kõne Royal United Services Institute'i (RUSI) mõttekojas, vahendas Financial Times.

Fleming hoiatas ka Hiinast tulevate tehnoloogiliste ohtude eest. Tema sõnul tahab kompartei suurendada välismaal oma mõjuvõimu, kasutades selleks kaasaegseid tehnoloogiaid. Flemingi sõnul tahavad kommunistid suurendada oma võimu Hiinas veelgi.

"Keskpanga digitaalsed valuutad võiksid riigil võimaldada oma inimeste tehinguid jälgida nii välismaal kui ka kodumaal. Hiina proovib eksportida oma tehnoloogiat," ütles Fleming.