Otse kell 14: õiguskomisjon arutab olukorda kiirlaenuturul

Istungile on kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg, finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler, rahandusministeeriumi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, õiguskantsleri kantselei, laenuandjate, krediidihaldusfirmade, võlanõustajate ja kohtutäiturite esindajad.



Komisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul on Eestis kümneid tuhandeid laenude tagasimaksmisega hädas inimesi ja tuhandeid lootusetuid võlgnikke, mis osutab kiirlaenuturu süsteemsetele puudustele. Pikhof ütles, et kuigi ennekõike on laenu võtmine igaühe enda vastutus, ei tohi kuidagi pisendada laenupakkujate vastutust, kelle kohustus on hinnata oma klientide võimekust laen tagasi maksta.



"Soovime istungil kuulda ettepanekuid olukorra parandamiseks ning ka ootuseid seadusandjale. Riik peab seisma hea selle eest, et laenuäris ei kasutataks inimesi alatult ära ega meelitataks neid laenulõksudesse, mille tagajärjel võivad nad kaotada oma kodu. Praeguses energiakriisis on kahjuks tegu ka järjest teravneva sotsiaalse probleemiga," lisas Pikhof.