Nafta hind langes alla 95 dollari

Hiina kompartei ajaleht teatas teisipäeval, et riigi koroonapoliitika on jätkusuutlik ja riik peab seda jätkama, kuna see kaitseb inimeste tervist, vahendas Bloomberg.

Hiina kompartei karm koroonapoliitika pidurdab aga riigi majanduse kasvamist.

"Äritegevus Hiina teenindussektoris kahanes septembris esimest korda viimase nelja kuu jooksul, kuna riigi koroonapoliitika tõttu vähenes tarbimine veelgi," teatas finantsfirma StoneX.

Viimaste kuude jooksul nafta hind langes, kuid hiljuti teatas naftakartell OPEC+, et kärbib naftatootmist kahe miljoni barreli võrra. Investorid siiski muretsevad globaalse majanduslanguse pärast.

Keskpangad jätkavad agressiivset rahapoliitikat, mis vähendab tarbimist ka lääneriikides.