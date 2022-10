Kell 20 "UV faktor": Ukraina põgenikud ja Eesti piirid

ÜRO andmetel on sõja jooksul Ukraina piiri ületanud 7,65 miljonit inimest. Neist 110 000 on tulnud Eestisse, siia on jäänud pisut üle 60 000 inimese.

Aga sõda ei ole läbi. Saabuv külm ja purustatud infrastruktuur paneb inimesi kaaluma, kuidas elada üle talv, kui pole elektrit, vett, peavarju ja tööd, mis annaks leiba.

Kuidas on Eesti põgenikega hakkama saanud ja mis ootab meid ees talvel? Kas meil on endiselt tähelepanu ja energiat, et Ukraina sõjapõgenikke aidata? Millisel hetkel muutub põgenike saabumine läbi Venemaa meile julgeolekuohuks? Kas Eesti seab põgenike vastu võtmiseks piiri ja kuidas saame aru, et rohkem pole võimalik?

Saates arutlevad MTÜ Käsikäes Ukrainlastele eestvedaja Elina Pähklimägi, Postimehe arvamustoimetuse juht Martin Ehala, Eesti Inimõiguste Keskuse jurist Uljana Ponomarjova ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi juhataja Erkki Koort.

Saade algab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil [email protected]