Kolmapäeval tibutab vähest vihma

Kolmapäev toob vähest vihma, neljapäeval on sadu jälle rohkem.

Kolmapäeva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mõnel pool sajab ka vähest vihma ning kohati on udu. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10 meetrit sekundis, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 1 kuni 8 kraadi.

Hommikul pilvkate oluliselt ei muutu, kuid sadu ei tule. Kohati on siiski jätkuvalt udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 3 ja 6 kraadi vahele.

Päev jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab ka vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja temperatuurinäit on 9 kraadist Narvas 12 kraadini Eesti lõunapoolsetes maakondades ning Saaremaal.

Järgnevatel päevadel võib iga päev mitmel pool vihma sadada ning nädalavahetusel liigub sadu üle Eesti läänest itta. Õhusoe jääb päeval tagasihoidlikult 10 kraadi ümber. Öine temperatuur tõuseb – kui neljapäeva öösel on paiguti miinuskraadid, siis alates reedest on öine temperatuur 2 kraadist kuni 8 kraadini. Ja kuigi tuul vahepeal maha vaibub, siis nädala lõpuks võtab see taas tuurid üles.