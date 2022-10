Veelinnud koguvad Eesti lahesoppides rändeks jõuvarusid

Mitmel pool Eestis on praegu lahesoppides näha jõuvarusid koguvaid veelinde ja näiteks Haapsalu tagalahel võib silmata mitut liiki parte. Linnuvaatleja Marko Valker rääkis, et kui sooja sügise korral võib teatud hulk parte oodata teeleminekuga novembrini, siis luiged võtavad sageli rände ette alles jää tulekuga.

Linnuvaatleja Marko Valker ütles "Aktuaalsele kaamerale", et madalate lahtede äärde kogunevad peamiselt liigid, mis toiduotsingul ei sukeldu.

"Nagu luiged, haned ja pardid. Sellistel liikidel on ainuvõimalik toitu leida sellisest madalast veest. Kui arvestada, et neil on ees päris tõsine rändetee, mille jooksul kulub palju energiat, siis jõuvarude täiendamine sellistes madalates veekogudes on väga oluline," selgitas Valker.

Tema sõnul on see, millal linnud lahkuvad, liigiti erinev. Kui partide puhul on see aeg valdavalt oktoobris, siis sooja sügise tõttu võib teatud hulk parte tema sõnul teele asuda alles novembris.

"Ja mõned liigid, näiteks kühmnokk-luiged, keda võib-olla tavainimene kõige paremini veelindudest teab, tihtilugu lahkuvad meie parematelt toitumisaladelt alles jää tekkides," ütles Valker.

Veelinde toita ei tohi, sest see on lindudele ohtlik kahel põhjusel.

"Kergesti kättesaadav toit meelitab neid veelinde siia jääma ja hiljem, kui siis veekogud külmuvad, osa nendest veelindudest jääb hätta," tõdes Valker.

Teine põhjus on aga toidus endas, millega inimesed veelinde sageli teadmatusest kostitavad. Näiteks sai on nende tervisele otseselt kahjulik.