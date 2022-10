Ukrainasse jõudis neli täiendavat HIMARS-i mitmikraketiheitjat

Oluline kolmapäeval 12. oktoobril kell 12.33:

- Zaporižžja tuumajaam pidi ümber lülituma diiselgeneraatoritele;

- FSB arreteeris seoses laupäevase Kertši silla rünnakuga kaheksa inimest;

- Ukraina peastaap: Valgevene saadab Venemaale 20 T-72 tanki;

- Vene meedia teatel toimusid Melitopolis ja Hersonis taas plahvatused;

- Ukrainasse jõudsid neli täiendavat HIMARS mitmikraketiheitjat;

- Saksamaa, Norra ja Taani ostavad ühiselt Ukrainale 16 Zuzana-2 iseliikursuurtükki;

- Biden: Putin on ratsionaalne, kuid ta kalkuleeris valesti;

- Ukraina teatas edusammudest Hersoni rindel;

- Briti luure: Iraani Shahed-136 ei rahulda tõenäoliselt Vene vägede vajadusi;

- Zelenski: teisipäeval tulistati Ukraina pihta 28 raketti, millest 20 tulistati alla.

Vene vägede rünnakus hukkus ööpäevas Donetski oblastis kuus tsiviilisikut

Hukkunutest teatas Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko kolmapäeval.

Venemaa tulistas ka Zaporižžja oblasti pihta S-300 õhutõrjerakette, millega rünnati jalgpalliväljakut ning kahjustati ka elamuid, kahte haridusasutust ning ühte tervishoiuteenuse osutamisega seotud hoonet, vahendas The Kyiv Independent.

Zaporižžja tuumajaam pidi ümber lülituma diiselgeneraatoritele

Vene vägede poolt okupeeritud Zaporižžja tuumajaam kaotas elektriühenduse teist korda viie päeva jooksul. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhi Rafael Grossi sõnul pidi tuumajaam lülituma tagavaraelektrile, mille tagavad jaamale diiselgeneraatorid.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022

Grossi nimetas seda väga murettekitavaks arenguks.

FSB arreteeris seoses laupäevase Kertši silla rünnakuga kaheksa inimest

Vene FSB arreteeris viis Vene, kolm Ukraina ja ühe Armeenia kodaniku seoses Kertši silla plahvatusega laupäeval. FSB sõnul on Krimmi silla rünnakus süüdi Ukraina kaitseministeeriumi luuredirektoraat.

FSB väitel saabus veok Venemaale läbi Bulgaaria, Armeenia ning Gruusia. Väidetavalt ületas veok Verhni Larsi piiripunkti 6. oktoobril, vahendas Interfax.

Ukraina peastaap: Valgevene saadab Venemaale 20 T-72 tanki

Ukraina relvajõudude peastaabi ülevaate kohaselt võtsid Valgevene võimud ladudest välja 20 T-72 tanki, mis esimesed saadeti Vene vägedele Belgorodi oblastis.

Valgevene kaitsetööstus on asunud ka kahjustada saanud Vene sõjatehnikat remontima.

Vene väed sooritasid viimase ööpäeva jooksul 13 õhurünnakut. Ukraina andmetel jätkavad Vene okupatsioonivõimud haaranguid Ukraina põllumajandusettevõtetes ning registreerivad need Vene seaduste alusel ümber.

Möödunud ööpäeva jooksul tõrjusid Ukraina üksused Vene vägede rünnakud Mõkolajivka, Soledari, Bahmutske, Bahmuti, Majorski, Pervomaiske ja Krasnohorivka lähistel.

Peastaabi sõnul on Ukraina vägede eduka tegevuse ja Vene vägede haavatute rohkuse tõttu okupeeritud Luhanski oblastis puudu meditsiinitöötajatest. Haiglate personali täiendamiseks saatis piirkonna isehakanud juhtkond taotluse meditsiinipersonali lähetamiseks Vene Föderatsiooni kesk- ja idapiirkondadest.

Ukraina sõnul on nende õhurünnakute tõttu saanud kahjustada 13 Vene relvastuse ja sõjatehnika koondumisala ning kaks vastase õhutõrjesüsteemi. Raketi- ja suurtükirünnakutega tabati 12 Vene juhtimispunkti, 17 elavjõu, relvade ja sõjavarustuse koondumisala, nelja laskemoonaladu ning enam kui 20 Vene vägedele olulist sihtmärki.

Vene meedia teatel toimusid Melitopolis ja Hersonis taas plahvatused

Tugevast plahvatusest Melitopolis teatas ka eksiilis linnapea Ivan Fedorov Telegrami kaudu.

Ria Novosti sõnul toimus plahvatas linna turu lähistel.

Hesoni linnas oli kolmapäeva hommikul kuulda viit erinevat plahvatust.

Ukrainasse jõudsid neli täiendavat HIMARS mitmikraketiheitjat

Relvasüsteemide riiki jõudmisest teatas sotsiaalmeedias Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov.

4 additional HIMARS from our partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I'm going tomorrow. There will be more. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

Saksamaa, Norra ja Taani ostavad ühiselt Ukrainale 16 Zuzana-2 iseliikuvat haubitsat

Relvasüsteemid ehitatakse valmis Slovakkias ning esimesed tarned peaks Ukrainasse jõudma 2023. aastal.

Tellimus on ära märgitud ka Saksa sõjalise toe lehel Saksa valitsuse kodulehel. Samuti saadab Saksamaa 100 000 esmaabikomplekti ning 405 000 toidupakki.

Ettevalmistamisel on ka 130 välisoojendaja ning 36 kiirabiauto tarned Ukrainale.

Vene väed ehitasid üle Hersoni jõe kaks uut pontoonsilda

Uued pontoonsillad on näha Planet Labs satelliitpildi pealt ning need asuvad Darivka küla lähistel Hersoni oblastis.

Pontoonsillad on ehitatud üle Inhuletsi jõe ning asuvad varem Ukraina vägede poolt hävitatud Darõvi silla lähistel ning neist teatas Raadio Libery ajakirjanduslike uurimuste portaal Skeemis (Схеми) sotsiaalmeedia vahendusel.

Biden: Putin on ratsionaalne, kuid ta kalkuleeris valesti

USA president Joe Biden ütles intervjuus CNN-le, et Venemaa vead võivad valearvestuse tõttu lõppeda katastroofiliselt. Biden keeldus samas intervjuus täpsustamast, mida USA teeks, kui Venemaa kasutaks sõjas Ukraina vastu taktikalist tuumalõhkepead.

Bideni sõnul ei ole head põhjust Putiniga kahepoolselt suhelda järgmise G20 tippkohtumise raames Indoneesias, erandiks võib olla USA korvpalluri Brittney Grineri vabastamise üle arutamine.

USA presidendi hinnangul on Putini käsul Ukrainas korda saadetud sõjakuritegusid. Bideni sõnul on tuumarelva kasutamise tõenäosus Ukrainas väike.

Samas pidas president Putini väljaütlemisi võimalikust tuumarelva kasutamisest vastutustundetuks.

Biden keeldus täpsustamast, milline saab olema USA vastus Vene tuumarelva kasutamisele, kuid tema sõnul on USA kaitseministeerium võimalike vastusammude peale juba mõelnud.

Without detailing specifics, President Biden says contingencies have been gamed out should Russia use a tactical nuclear weapon in Ukraine https://t.co/EiwMxTbhRL pic.twitter.com/N7cSo3vjOx — CNN Politics (@CNNPolitics) October 12, 2022

Vene väed pommitasid öösel Nikopoli

Rünnakust teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko. Pommitamises sai vigastada kuueaastane tüdruk ja tema ema.

Rünnakus sai kahjustada üle 30 hoone.

Ukraina teatas edusammudest Hersoni rindel

Ukraina lõunaringkond teatas oma öises ülevaates mitmes asula vabastamisest – Novovasõlivka, Novohrõgorivka, Novaja Kamianka, Trifonivka ja Šernovoi Berislavi rajoonis.

Vabastatud aladel on käimas sotsiaalse ja kriitilise taristu taastamine.

Lõunaringkonna sõnul tehti viimase ööpäeva jooksul Vene positsioonide pihta üle 300 tulemissiooni.

Kupjansk peale vabastamist Ukraina vägede poolt Autor/allikas: SCANPIX/EPA/George Ivanchenko

Mõkolajivi oblastis tulistati Ukraina õhujõudude hommikuse teate kohaselt alla üheksa Iraani drooni.

ISW: Venemaa paigutab laskemoona ja varustust Valgevenest Ukraina lõuna- ja idaosasse

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) viimase ülevaate kohaselt hakkab Venemaa rongidega Valgevenest ära tooma relvastust, varustust, laskemoona ning muud täpsustamata materjali rindejoonele Ukraina lõuna- ja idaosasse.

Mõttekoja analüütikute sõnul näitab Venemaa tegevus, et Ukraina põhjaosa taas ründamine Valgevene kaudu pole praegu ettevalmistamisel.

Samuti juhitakse tähelepanu, et Vene väed on tõenäoliselt mures oma kommunikatsiooniliinide turvalisuse pärast Luhanski oblasti põhja- ja lääneosas.

Mõttekoja hinnangul ei toimu Ukraina sõjatandri "süüriastumine" hoolimata paljude Vene väejuhtide Süürias sõdimise kogemusest. Vene-Ukraina sõda on analüütikute sõnul selgelt teistsugune kui Süüria kodusõda.

Esmaspäeval ja teisipäeval toimunud raketirünnakud võisid ISW hinnangul olla Vene kaitseministeeriumi maine parandamiseks siseriiklikult. Rünnakuid kiitsid Vene sõjablogijad.

NEW #Russian forces conducted massive missile strikes across Ukraine for the second day in a row; Russian sources claimed that Ukrainian forces continued to conduct counteroffensives east of the #Oskil River and in the direction of #Kreminna-Svatove.https://t.co/4cZSDzbXEX pic.twitter.com/2bmHlioxw6 — ISW (@TheStudyofWar) October 12, 2022

Vene allikate sõnul jätkavad Ukraina väed vasturünnakuid Oskili jõest idas ning Kreminna-Svatove suunal. Samuti kinnitasid Vene allikad Ukraina rünnakuid Hersoni oblasti põhjaosas, mis asub Dnepri jõe läänekaldal.

Briti luure: Iraani Shahed-136 ei rahulda tõenäoliselt Vene vägede vajadusi

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt on Vene väed Iraani päritolu Shahed-136 droone kasutanud alates augustist. Brittide sõnul on droonil väike lõhkepea ning seda on kerge alla tulistada tavapäraste õhutõrjevahenditega.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/JlAU5rpobY



#StandWithUkraine pic.twitter.com/S8aHomo3fy — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 12, 2022

Ülevaate kohaselt ei rahulda antud drooni ründevõimekus tõenäoliselt Vene vägede vajadusi. Kuna Vene lennuvägi on Ukrainas piiratud rollis tegutsenud ja usaldusväärse, püsiva ning täpse õhuründevõime puudumine on üks kõige suurem Vene vägede võimelünk Ukrainas.

Zelenski: teisipäeval tulistati Ukraina pihta 28 raketti, millest 20 tulistati alla

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul tulistati Ukraina pihta teisipäeval 15 Iraani päritolu drooni, millest peaaegu kõik tulistati alla. 28 Vene raketist tulistati alla 20.

Riigis jätkuvad taastamistööd. Zelenski teatel on Vene väed sõja käigus hävitanud või kahjustanud 2600 haridusasutust. Kultuurimälestistest ja usuhoonetest on kahjustada saanud 540 objekti.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 270 sõdurit ja 19 soomusmasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 63380 (võrdlus eelmise päevaga +270);

- tankid 2505 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 5181 (+19);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 235 (+0);

- suurtükisüsteemid 1507 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 355 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 182 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1129 (+15);

- tiibraketid 315 (+20);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3927 (+11);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 136 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Avdijivka suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.