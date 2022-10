Oluline kolmapäeval 12. oktoobril kell 5.59:

- Ukrainasse jõudsid neli täiendavat HIMARS mitmikraketiheitjat;

- Saksamaa, Norra ja Taani ostavad ühiselt Ukrainale 16 Zuzana-2 iseliikursuurtükki;

- Ukraina teatas edusammudest Hersoni rindel.

Ukrainasse jõudsid neli täiendavat HIMARS mitmikraketiheitjat

Relvasüsteemide riiki jõudmisest teatas sotsiaalmeedias Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov.

4 additional HIMARS from our partners have arrived!

I thank @POTUS Joe Biden @SecDef Lloyd Austin III & the American people.

HIMARS time:good time for Ukrainians and bad time for the occupiers.

Great news on the eve of #Ramstein 6, where I'm going tomorrow. There will be more.