Florida elanikud püüavad orkaani järel elu uuesti rööbastele saada

Kaks nädalat pärast orkaan Iani laastamistööd on tuhanded Florida elanikud endiselt elektrita või võitlevad tulvaveega. Kogu osariigi kahjustused ulatuvad vähemalt 100 miljardi dollarini, kuid suurel hulgal inimestel jääb kindlustusraha saamata.

Vabatahtlikud pääsesid teatud Florida piirkondadele ligi alles möödunud nädalavahetusel ja nägid tulvavee kahjustusi oma silmaga. Paljudes kodudes vohab hallitus ja kogu vara on läbiligunenud.

"Me lihtsalt üritame inimesi aidata, sest teame, et nad kannatavad," rääkis vabatahtlik abiline Victoria Siplin.

Kõige kehvem on olukord nendes piirkondades, mis asuvad rannikust kaugemal, sest vihmaveel ei olnud kuhugi voolata.

"Palju vett lihtsalt seisab seal ja see olukord veel kestab. Selle mõjud on väga laiaulatuslikud," tõdes Florida kuberner Ron Desantis.

Terve hulk Florida elanikke peab alustama täiesti nullist ja seda kindlustuse abita. Nende seas on Robby Podgorski, kelle kodu ja ettevõte sai märkimisväärseid veekahjustusi.

"Me juba rääkisime kindlustusega ja nad põhimõtteliselt ütlesid, et miski pole kaetud. Kui ma ei suuda tõestada, et tuul hävitas vara enne, kui vesi seda puudutas, siis pole midagi teha," ütles Podgorski.

Vaid 18 protsenti Florida elanikest on oma vara üleujutuse vastu kindlustanud. Podgorski sõnul on see lihtsalt liiga kallis.

"Kuna elame ajaloolises hoones ja üleujutuspiirkonnas, siis oleks kindlustusmakse olnud suurem kui laenumakse või üür," selgitas ta.

Tuhanded Florida elanikud on endiselt ka elektrita.