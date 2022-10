Kahe riigiasutuse reklaamid sattusid Venemaa meediasse

Kaitseliidu vabatahtlike asutatud blogi Propastop, mille eesmärk on paljastada Eesti-vastast propagandat, tõi sel nädalal avaldatud ülevaates välja, et internetis edastatavates Vene meediakanalites ennast reklaamivate kümnete Eestis tegutsevate ettevõtete kõrval oli ka kaks riigiasutust.

Maaeluministeerium reklaamis saidil kp.ru kampaaniat "Ma armastan Eesti toitu", sotsiaalkindlustusamet edastas samal saidil mitteõppivatele ja -töötavatele noortele suunatud kampaaniat "Kuidas sul päriselt läheb?".

Mõlema pressiesindajad selgitasid, et reklaamid sattusid sellele lehele kampaania korraldanud meediaagentuuri süül.

"Kinnitasime enne kampaania algust meediapinnad erinevates Eesti meediakanalites, sh Google Display Networkis, mille puhul suunatakse reklaami erinevatele lehekülgedele. Kahetsusväärselt ei olnud agentuur kontrollinud Propastopi musta nimekirja enne kampaania algust, mistõttu ei olnud kp.ru lehekülg nende lehtede seas, mida nad Google Displayga välistasid. Meie suurim viga oli eeldamine, et agentuur mõistab ise, et kui tegemist on Eestis elavale noorele suunatud kampaaniaga, siis kuvataksegi reklaame vaid Eesti kanalites," ütles sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht Kristin Rammus ERR-ile. "On äärmiselt piinlik, et selline olukord juhtuda sai. See on õpetlik olukord mitte ainult meile, aga ka teistele kampaaniate tellijatele asutustele, et alati enne kampaania algust kindlasti üle kontrollida, et reklaami (nii teles, raadios kui internetis) kuvataks tõepoolest vaid usaldusväärsetes keskkondades," lisas ta.

"Ka maaeluministeeriumi nimekirja sattumise põhjus on väga sarnane. Jagame sotsiaalkindlustusametiga sama seisukohta, et selline juhtum on väga häiriv. On kahetsusväärne, et Eesti toidu kuu reklaam sellisel kanalil oli. Meie kampaania /---/ on paraku juba läbi ja tagasiulatuvalt midagi parandada ei saa," märkis ministeeriumi pressinõunik Julius Koppel. Ta edastas ka reklaami vahendanud agentuuri Mediabroker vabanduse.

"Kasutame Google'i võrgustikku, läbi mille näitame reklaame erinevatele veebilehtedele üle maailma, kus meie soovitud sihtrühm liigub. Praeguses olukorras ja ka varem kasutame blacklist'e (musti nimekirju - toim.), kus meil on ligikaudu 6000 lehte, et välistada sobimatuid portaale. Kahjuks pole viimase täiendusega antud leht sinna jõudnud. Vabandame veel kord selle vea pärast. Praguseks on antud veebileht sinna lisatud ning meie poolt enam reklaame sinna ei lähe. Oleme võtnud Propstopi lehega ühendust ning ka vea tagamaid ja vastutajaid selgitanud," kirjutas Mediabrokeri esindaja Kristjan Koll.

Ka sotsiaalkindlustusametile teenust pakkunud meediaagentuuri La Ecwador esindaja vabandas ja selgitas juhtunut.

"Kampaania kasutas Google Display Networki lahendust, mis tähendab, et me mitte ei ostnud konkreetselt propagandalehelt otse reklaamivõimalusi, vaid me kasutasime Google'i enda reklaamilevitamise tööriista. See tähendab, et erinevad veebilehed saavad pakkuda Google'ile oma veebilehel bännerite positsioone, kus ilmuvad erinevad reklaamid, mida Google Display Network vahendab. Ka käesolev reklaam kasutas Google'i reklaamlahendust ning kuigi ka Google ise teeb väga põhjalikku eeltööd, kus ja millistel lehtedel nad oma reklaame näitavad ning koostavad blacklist'e, siis ka see konkreetne leht polnud nende mustas nimekirjas," selgitas agentuuri loovjuht Taavi Lehari.

Ta rõhutas, et reklaamide kuvamine eri veebilehtedel ei tähenda nendega otse kontakteerumist ning neilt pakkumise võtmist. "Kuigi reklaamide seadistamisel saad välja visata lehed, millel sa ei soovi oma seadistatavat reklaami kuvada ning kus me olemegi aluseks võtnud varasemaid blacklist'e ning oma varasemat praktikat ning ka tellija konkreetsemaid soove välistamiseks," märkis ta.